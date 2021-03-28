他偷香油錢 挪監視器竟辯「怕被誤會」

有毒品等刑案紀錄的台中市李姓男子，去年因缺錢花用騎車到土地公廟，利用深夜以釣魚線行竊香油錢，得手1000元後還不忘移動監視器鏡頭才逃逸，未料李男被警方循線查獲時竟辯稱，唯恐被誤會才挪移監視器。圖為法槌。（資料照）

2021/03/28 16:07

〔記者許國楨／台中報導〕有毒品等刑案紀錄的台中市李姓男子，去年因缺錢花用騎車到土地公廟，利用深夜以釣魚線行竊香油錢，得手1000元後還不忘移動監視器鏡頭才逃逸，未料李男被警方循線查獲時竟辯稱，當時見該張千元紙卡在功德箱才以釣魚線推入，唯恐被誤會才挪移監視器，但法官顯然不採信，依法判李拘役40天，得易科。

判決書指出，曾入監服刑的44歲李男有毒品、恐嚇、傷害等素，因缺錢花用涉嫌在去年9月12日凌晨零時許，騎母親名下的機車前往太平區一間土地公廟行竊，李利用釣魚線等工具伸入功德箱內竊取1000元香油錢，且為掩飾犯行還移動監視器後騎車逃逸。

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警方接獲廟方報案調閱相關監視器畫面過濾，循線查出是李男涉案逮人，李到案後辯稱，當時到土地公廟拜拜，看到功德箱投入口卡了一張紙鈔，才以路旁撿到的線組，伸進功德箱內把紙鈔「推進去」，但怕被廟方誤會偷竊，才移動監視器鏡頭，沒想到還是「被誤會」。

台中地院簡易庭法官認為，全案有監視器畫面、廟方證人證詞、警方調查報告等證據，若依照李的說詞，為了證明清白，應該是從頭到尾都不要移動監視器，豈有將監視器鏡頭移開之理，足見李卸責狡辯，不足採信，全案依竊盜罪，判拘役40天得易科，可上訴。

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