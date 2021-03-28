國3北上58.3公里3車連撞 釀1命危、2傷

國道3號北向58.3公里發生3車追撞事故，造成一輛聯結車駕駛意識不清送醫急救，警、消到場救護處理。（記者李容萍翻攝）

2021/03/28 13:09

［記者李容萍／桃園報導］國道3號北向58.3公里今（28）日上午9時31分許發生3車追撞事故，一輛黑色NISSAN TEANA自小客車行駛途中時遭到一輛砂石車（營業半聯結車）的砂石砸中，2車停下後，後方另一輛砂石車疑似反應不及追撞，國道公路警察局第六大隊獲報連絡桃園市消防局第四大隊前往救護，後方砂石車駕駛當時受困車內，經救出無意識送醫急救中，自小客車駕駛及乘客輕傷。現場回堵約2公里，事故在上午11時排除，恢復通行。

警、消調查，受傷的69歲黃姓的自小客車駕駛、有流鼻血及左眼眶下方腫脹，同車67歲李姓女性乘客受傷、右後腦腫脹），疑似遭一輛營業半聯結車載運的砂石車砸中，於是超前停於該車前方，未料後方另一輛由50多歲游姓男性（外科OHCA）駕駛的營業半聯結車反應不及撞上前方聯結車，再推撞黃男自小客車肇事。

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此事故造成黃男駕駛的小客車駕駛及女乘客輕傷，意識均清楚，經消防局救護人員給予清洗傷口及包紮止血等處置後，送國軍桃園總醫院救護，另一名受困游姓駕駛脫困後OHCA，經給予長背板、CPR、AED救護後，送往三峽恩主公醫院急救，詳細事故原因待警方進一步調查釐清。

國道警呼籲用路人，高速公路車流速度快，發生輕微交通事故，在無人傷亡情形下，而自小客車尚能行駛者，可自行將事故車輛位置（照相、標繪）後，迅速將車輛移置安全處所停放，如現場無適當停車位置亦可將行車記錄器影像提供警方處理，切忌途中驟然減速、煞車或於車道中暫停。

國道3號北向58.3公里發生3車追撞事故，聯結車駕駛受困車內，警、消到場救護處理。（記者李容萍翻攝）

國道3號北向58.3公里發生3車追撞事故，造成一輛聯結車駕駛意識不清送醫急救，警、消到場救護處理。（記者李容萍翻攝）

國道3號北向58.3公里發生3車追撞事故，自小客車臨停後被追撞。（記者李容萍翻攝）

國道3號北向58.3公里發生3車追撞事故，聯結車駕駛受困車內，警、消到場救護處理。（記者李容萍翻攝）

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