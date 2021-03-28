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    牛頭牌國道互鬥？ 2豐田轎車擦撞翻車 一路擦出大片火光

    2豐田轎車擦撞翻車，一路擦出大片火光，幸好駕駛均依規定有繫安全帶，未釀傷亡。（記者李容萍翻攝）

    2豐田轎車擦撞翻車，一路擦出大片火光，幸好駕駛均依規定有繫安全帶，未釀傷亡。（記者李容萍翻攝）

    2021/03/28 10:10

    〔記者李容萍／桃園報導〕網友27日晚上在臉書「爆廢1公社」貼文「牛頭牌互鬥」的國道交通事故案，影片中1輛豐田銀色轎車行駛在外側，同為豐田的黑色轎車突然從左後方猛衝撞銀車，黑車騎上銀車後側翻滑出去，車體側面與柏油路面不斷擦出大片火花，畫面驚悚，幸好該車滑行約6秒後車體回正，所幸駕駛人均依規定繫妥安全帶，未釀成人員受傷。對此，網友留言驚呼「在地上滑行這麼久還能回正」、「這厲害了，還會翻回來」、「根本特技表演」。

    國道公路警察局第六大隊今日表示，大隊勤務指揮中心於26日清晨5時50分許接獲通報，國道3號南向62公里（大溪路段）有一起交通事故，即派遣巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往，於事故上游CMS可變字幕提醒用路人注意前方路況及聯繫警察廣播電台加強宣導。

    警方調查，年約37歲的陳男駕駛A車自用小客車行經事故地點時自稱恍神，未依規定變換車道，擦撞B車自用小客車後側翻，滑行數十公尺肇事。本案經警方施以酒精濃度測定，駕駛人均無酒駕情形；所幸駕駛人均依規定繫妥安全帶，未釀成人員受傷。

    警方呼籲用路人行車遵守交通則，變換車道應使用方向燈，並注意保持安全距離，以免違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款：「行駛高速公路未依規定變換車道」，將處汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

    2豐田轎車擦撞翻車，一路擦出大片火光，幸好駕駛均依規定有繫安全帶，未釀傷亡。（記者李容萍翻攝）

    2豐田轎車擦撞翻車，一路擦出大片火光，幸好駕駛均依規定有繫安全帶，未釀傷亡。（記者李容萍翻攝）

    2豐田轎車擦撞翻車，一路擦出大片火光，幸好駕駛均依規定有繫安全帶，未釀傷亡。（記者李容萍翻攝）

    2豐田轎車擦撞翻車，一路擦出大片火光，幸好駕駛均依規定有繫安全帶，未釀傷亡。（記者李容萍翻攝）

    有網友在臉書「爆廢1公社」貼文「牛頭牌互鬥」的國道交通事故案影片。（擷取臉書「爆廢1公社」）

    有網友在臉書「爆廢1公社」貼文「牛頭牌互鬥」的國道交通事故案影片。（擷取臉書「爆廢1公社」）

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