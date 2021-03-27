騙要慶生！無業男橫行新莊狂吃霸王餐 卡拉OK、小吃店氣炸

新莊警方押解張男。（記者吳仁捷翻攝）

2021/03/27 16:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊一名無業張姓男子，每次佯稱要替自己慶生，到下新莊一帶卡拉OK、小吃店白吃白喝，吃飽喝足後只雙手一攤「我沒錢！」，店家氣憤報警逮人，這才發現他近年來每月平均生日4次，手法如出一轍，利用這樣詐騙手法飲酒狂歡，也讓許多店家氣得牙癢癢，互相通報將他列為拒絕往來戶，累計也欠下20餘萬餐費。

據了解，29歲張男，這個月12日凌晨4時，從北市搭乘小黃到瓊林路一家卡拉OK，上車後還跟司機說「今天我生日，陪我唱歌多給你車資1500元」，陳姓運將心想，陪唱歌半小時可賺1500元，這麼好康不賺白不賺，於是開心的陪他進到卡拉OK內。

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半小時後，張男繼續大口飲酒大口吃肉，直到上午6時，他不勝酒力，運將向他索取陪慶生及車資共2425元，但他雙手一攤表示身上沒半毛錢，店家一聽也傻眼，張男白吃白喝讓店家損失酒菜及場地費3000多元，轄區員警抵達將他帶回偵辦，依詐欺得利罪送辦。

監視器拍下，員警抵達店內，將走路搖搖晃晃的張男帶回警局，這名陪在一旁的計程車司機，萬萬沒想到自己遇到詐騙慣犯，不但沒賺到車資，還浪費時間陪了他好幾小時「人財兩失」

22日晚上他又故技重施，依樣畫葫蘆跑到新莊瓊林路另一家卡拉OK，這次他一樣跟店家誆稱自己身上帶著3萬元要慶生，要店家將好酒好肉端上桌，他一個人消費了高粱酒1瓶、各類菜色、甜點8個、水餃1份，還要店家幫他買蛋糕，一共消費4800元，張男獨自在店內吃飽喝足，凌晨3時許店家向他索討費用，他一樣說沒錢，最後被扭送警局。

員警看到他立刻就認出是白吃白喝慣犯：「你是不是又生日了!」張男似乎對於自己的行為不以為意，最後被依詐欺罪送辦，警方估計他用這樣的手法一個月至少詐騙4次得逞，也呼籲其他店家要提高警覺，避免再受騙上當。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

新莊警方押解張男。（記者吳仁捷翻攝）

張男佯稱慶生，到新莊10多間卡拉OK、小吃店白吃白喝。（記者吳仁捷翻攝）

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