抖音落入假援交陷阱 上班族被詐8萬元

刑事局呼籲民眾小心「假援交」詐騙手法，避免上當。（刑事局提供）

2021/03/27 15:51

〔記者邱俊福／台北報導〕台中市1名陳姓上班族，本月初在抖音（TikTok）短影音平台觀看評論影片時，結識自稱「NANA」的女性抖友，經雙方互相加LINE與留下電話後，對方便以有從事援交為由，設局以必須先繳付訂金等，誘使多次前往超商購買遊戲點數交付，直至花費8萬元，始終未見對方一面，始驚覺有異報警，刑事局今呼籲民眾小心此類「假援交」詐騙手法，避免上當。

刑事局表示，本月初，這名陳姓上班族在抖音（TikTok）短影音平台觀看評論影片時，結識自稱「NANA」的女性抖友，相談甚歡後，該女子刻意透露，有提供援交服務賺外快，男子與「NANA」隨即互留line ID及手機號碼做為日後聯絡方式。

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未料，竟接獲自稱竹聯幫某堂口的不明人士來電訛稱「NANA」為旗下應召妹，如要見面需至超商購買遊戲點數作為訂金，方能見面求歡，陳男一時誤信詐騙話術，遂前往鄰近超商購買價值2萬元、1萬元、5000元等等遊戲點數，甚至接受對方指示在超商店員詢問購買原因時，誆騙店員是單純遊戲使用。

陳男直到交付8萬元遊戲點數序號及密碼，對方卻仍找各種理由拖延碰面交易，才驚覺已落入詐財圈套。

刑事局統計，今年1月1日至2月28日止，假援交詐騙發生48件，歹徒大都是透過網路社群與通訊軟體置放美女、帥哥照片，隨即主動（或被動）加LINE聊天，並表示有兼職援交，俟雙方談妥價格後，再誆稱以購買遊戲點數或超商代碼繳費方式，確認非警方查緝或繳交保證金，直至被害人遲遲見不到對方，LINE也遭對方封鎖，甚至接獲不明人士恐嚇，始驚覺遭詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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