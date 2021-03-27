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    首頁　>　社會

    高市知名KTV門口 2派人馬凌晨鬥毆3人被逮

    警方逮捕滋事男子。（讀者提供）

    警方逮捕滋事男子。（讀者提供）

    2021/03/27 06:17

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕苓雅區八五大樓旁知名KTV 門口，今天凌晨1點半許發生2派人馬互毆事件，雙方於騎樓互K，至少有1名男子頭部流血，也有人傷及肢體，警方快打部隊到場逮捕3嫌。

    苓雅警分局長梁東山獲報後立即到場，並於清晨4點10分在成功路派出所說明案情，據指出，雙方疑似酒後口角，指責對方攜帶槍械，警方派出至少30名警力到場，保安警察大隊也支援警力。

    3嫌在騎樓鬥毆落網。（讀者提供）

    3嫌在騎樓鬥毆落網。（讀者提供）

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