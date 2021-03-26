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    車廠老闆娘幫夫出氣 揪親友刷民宿1星負評判拘20天賠30萬

    經營民宿的黃姓男子與修車廠有糾紛，竟被對方揪親友狂刷1星負評。（民宿授權提供）

    經營民宿的黃姓男子與修車廠有糾紛，竟被對方揪親友狂刷1星負評。（民宿授權提供）

    2021/03/26 12:46

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在屏東經營民宿的黃姓男子，因修車糾紛與車廠發生不愉快，沒有住過黃男民宿的車廠廖姓老闆娘，揪親友到民宿的Google評論刷1顆星負評，黃男不滿提告，廖女被法院判拘40天、親友被判拘20天，還要賠30萬元。

    判決指出，黃姓男子和高雄某修車廠有糾紛，車廠控訴黃男修車沒付錢，但黃則強調自己有付錢但車廠一直修不好，雙方為此爭執不休，黃男於是在修車廠的臉書等處留下負評，引來修車廠老闆娘廖姓女子不滿，也號召親友展開反擊。

    廖女和2名親友沒有實際住過旅店，卻在民宿的Google評論狂刷1顆星負評，還留言「老闆態度差到爆，人家留負評還會回洗別人負評，不推不推不舒服，不知道好評是不是自己洗的」、「不舒服不舒服不舒服！連一顆星都不想給，人品壞成這樣，不舒服不舒服不舒服」等不實言論。

    黃姓男子氣炸，怒告廖女等3人妨害名譽罪，高雄地院審理後，廖女坦承沒有實際住過民宿，自己是為了幫丈夫出口惡氣，才會揪親友幫忙留負評；黃男則指出，自從廖女等人惡意留下負評後，有網友拿著廖女等人的不實留言詢問他們，害他只好撤掉Google地標，但撤掉後，雖然網友看不到不實留言，但過去的客人好評也一併被拿掉，害民宿業業績嚴重下滑，連續3個月比前一年同期下滑20至30萬元不等，因此要求廖女等人賠償102萬元。

    法官認為，廖女等人沒有實際住過民宿，卻以親身住過的口氣留下負評，足以影響一般消費大眾對民宿的評價及消費意願，因此依散布文字誹謗罪判廖女拘役40天、2名親友各20天定讞；民事部分，廖女等人應賠償30萬元，可上訴。

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