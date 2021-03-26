37人搶6檢察長缺 資歷橫跨15期、侯寬仁也報名

廉政署副署長侯寬仁。（資料照）

2021/03/26 09:53

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部今年開出6個檢察長缺，截至目前為止，共有37人報名，其中最資深的是司法官學院22期結業，共有3人，最資淺的則是37期結業，亦為3人，廉政署副署長侯寬仁也名列其中。檢察官人事審議委員會將從中選出12人入圍，4月9日公布名單，送交法務部長蔡清祥從中遴定6人出任，預定4月16日公布結果。

檢審會共有17名委員，8名是法務部及檢察總長指派的官方委員，餘過半的9名是由檢察官投票選出的「票選委員」，現有37人向票選委員報名，最資深的是22期結業的高雄高分檢主任檢察官林應華、高檢署主任檢察官黃全祿與呂丁旺；最資淺的37期結業的是廉政署主秘馮成、高檢署檢察官孫治遠、台中高分檢檢察官黃智勇。其中12人正在檢察署以外的機關服務，25人則正在檢察機關服務。

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侯寬仁是26期結業，與廉政署長鄭銘謙、法務部主秘陳宏達等人是同學，曾是明日之星，卻因起訴前總統馬英九，遭到冷凍8年，而今他報名檢察長遴選，可望解除政治因素干擾，與其他人公平競爭。

票選委員表示，避免遺漏錯誤，先行公告截至26日上午8時止，已報名或推薦（仍需確認是否有意願） 的人選名單共計37位，報名截止時間則在26日下午5點半，27日起，將公開向各方蒐集意見。票選委員強調，雖然超過截止期限仍可報名，但會納入遴選參考。

以下名單依照司法官期別排列：

一、檢察署外（共12位）

侯寬仁 法務部廉政署副署長 26期

洪培根 法務部參事 27期

謝道明 法務部行政執行署彰化分署長 28期

郭棋湧 法務部調查局政風室主任 29期

林豐文 法務部參事 30期

林嚞慧 法務部保護司副司長 32期

陳德芳 法務部廉政署中調組組長 32期

李海龍 法務部司法官學院主任祕書 33期

陳盈錦 法務部行政執行署副署長 33期

黃錦秋 內政部警政署政風室主任 35期

張春暉 法務部參事 36期

馮 成 廉政署主任秘書 37期

二、檢察署內（共25位）

林應華 高雄高分檢主任檢察官 22期

黃全祿 臺高檢署主任檢察官 22期

呂丁旺 臺高檢署主任檢察官 22期

侯千姬 臺高檢署檢察官 24期

吳萃芳 臺中高分檢主任檢察官 24期

陳文琪 臺高檢署主任檢察官 25期

張宏謀 臺中高分檢主任檢察官 26期

張金塗 高雄高分檢主任檢察官 26期

姜貴昌 臺高檢署主任檢察官 27期

李叔芬 臺高檢署檢察官 28期

周懷廉 臺北地檢署檢察官 32期

吳祚延 臺中高分檢檢察官 33期

曾昭愷 臺南高分檢檢察官 34期

謝名冠 臺中高分檢檢察官 34期

蔡宗熙 臺中高分檢檢察官 34期

陳幸敏 臺中高分檢檢察官 34期

鍾和憲 臺南高分檢檢察官 35期

曾文鐘 臺高檢署檢察官 35期

楊四猛 臺高檢署檢察官 35期

戴文亮 臺高檢署檢察官 36期

滕治平 臺高檢署檢察官 36期

郭景東 臺中高分檢檢察官 36期

蘇佩鈺 臺高檢署檢察官 36期

孫治遠 臺高檢署檢察官 37期

黃智勇 臺中高分檢檢察官 37期

附註：如係被他人推薦，經票選檢審委員親自詢問確認無意願後，基於公平機制及尊重個人意願，均不予公告。

票選檢審委員： 陳佳秀、李仲仁、徐弘儒、卓俊忠、張瑞娟、黃立夫、蔡佰達、林達、吳明嫺

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