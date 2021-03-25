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    諷刺！中市模範公務員 向廠商「揩油」3輛車代步

    台中市政府水利局前污水工程科長林川瑜（右），曾「榮獲」2016年中市政府「模範公務員」，頒獎人是當時市長林佳龍。（取自臉書水利大臺中）

    台中市政府水利局前污水工程科長林川瑜（右），曾「榮獲」2016年中市政府「模範公務員」，頒獎人是當時市長林佳龍。（取自臉書水利大臺中）

    2021/03/25 23:10

    〔記者張瑞楨、歐素美／台中報導〕台中市政府水利局前污水工程科長林川瑜，開口向承包廠商「偕油」，要求提供免費轎車供他私用，廠商先後提供3輛車給他，水利局長官今天得知，他被檢方依貪污治罪條例起訴後，直呼「可惜了」，諷刺的是，還不到40歲的林男官運亨通，並曾「榮獲」2016年中市政府「模範公務員」的理由，是「平常任勞任怨且使命必達」，包括東湖公園、坪林森林公園、大里區美群路與中興路等雨水下水道，他都功不可沒。

    對於所屬公務員涉貪，中市政府水利局昨天發佈新聞稿，指此案是2017年發包的案件，林男已調離水利局，水利局尊重司法判決，據指出，林川瑜目前於大雅區公所擔任課長。

    水利界人才 長官直呼可惜了

    林川瑜一路升遷暢通，他獲得模範公務員獎時，是雨水下水道工程正工程司之職，至於向廠商開口要車，則是擔任污水工程科長期間，依據水利局的臉書專頁，他承辦工程用心，且具備「工作有滿滿的熱誠外，更有十足幽默感及抗壓性，因為水利工程人員肩負都市排水改善成敗，工程困難度高，執行力及協調溝通能力就是竅門所在」。

    熟悉此人的水利局長官，昨天難掩惋惜說，林川瑜是「人才」，工作認真且相當專業，卻因免費轎車代步的區區小利而涉入官司，「真是可惜了」。

    台中地檢署起訴書指出，林川瑜（39歲）擔任台中市政府水利局的污水工程科科長期間，承辦「台中市10期重劃區（第三、四標）用戶接管工程」，此工程由德眾工程顧問公司，於2017年7月以近750萬得標，林男同年月11日，向62歲的張姓負責人開口，要求提供轎車供他使用，張男擔心拒絕林男，可能會被刁難，當天斥資買1輛日產LIVINA轎車，之後又租2輛豐田小轎車，陸續交給林男使用，還提供中油公司的「車隊卡」給林男加免費汽油。

    林男收車後，到2019年7月22日，約2年時間的油耗、停車費、ETC高速公路通行費、違規罰鍰、維修費、牌照稅與燃料費等，共23萬1322元，全由德眾公司負擔，台中地檢署偵辦時，林男雖坦承犯行，願繳回不當利益，卻又改口否認犯罪，還宣稱由廠商提供車子，是公務機關的「慣例」，檢方依貪污治罪條例起訴，並聲明法院「無減輕其刑之餘地」。

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