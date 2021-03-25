竹北賣場1年輕女子墜樓身亡 身份待查

新竹縣竹北市區一家大賣場今下午1點多發生一名年輕女子墜樓事件，全案警方正調查中。（記者廖雪茹攝）

2021/03/25 14:31

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市區一家大賣場今下午1點多發生一名年輕女子墜樓事件，據了解，女子疑似自5樓墜落道路上，消防護救人員獲報到場時，女子已明顯死亡，但因身上未找到任何身分證件，全案警方正調查中。

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