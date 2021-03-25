北市民生社區車禍！與BMW相撞 救護車上4人送醫

BMW與救護車相撞。（記者鄭景議翻攝）

2021/03/25 13:20

〔記者鄭景議／台北報導〕今日上午11點半，台北市民生社區發生一起救護車與BMW轎車的車禍事故，一輛鳴笛救護車經過三民路、富錦街口時，與一輛黑色BMW相撞，BMW還直接衝上人行道上，警消獲報後，將救護車的駕駛、看護、傷者及傷者家屬共4人送醫，BMW駕駛未受傷，目前警方尚在釐清案情。

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