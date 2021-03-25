北市民生社區車禍！與BMW相撞 救護車上4人送醫

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
BMW與救護車相撞。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕今日上午11點半，台北市民生社區發生一起救護車與BMW轎車的車禍事故，一輛鳴笛救護車經過三民路、富錦街口時，與一輛黑色BMW相撞，BMW還直接衝上人行道上，警消獲報後，將救護車的駕駛、看護、傷者及傷者家屬共4人送醫，BMW駕駛未受傷，目前警方尚在釐清案情。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
「學長」互撞？半聯結車、大貨車墜水溝 3人輕傷
國1鼎金路段2車追撞 前車車尾「消失不見」女駕駛不治
「鄉林恆美」城中度假
廂型車塞進15人擦撞翻車 14名菲籍女移工全受傷
女騎士「犁田」滑行30公尺！3騎士暖伸援 當舖業者直擊：令人感動
試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
國6客運追撞轎車…施工「帶塞」 舊正到接霧峰系統繼續塞
深夜酒駕自撞引巨響驚醒居民 BMW醉男大街痛罵員警
搞丟民眾拾得失物！新北刑警記小過2支遭拔主管職
警兒性侵他嗆聲遭檢舉下架 小商人嗆：要玩就遍地開花
廢電池回收「誠實商店」又遭竊 雲縣公布犯嫌照
台南娃娃機店竊盜案不斷！麻豆警才逮一夥 刑大續追另一組
小二生遭補習班老師持棍狂打瘀青 動手老師被解聘
熱門推播