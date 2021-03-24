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    集集公所技士強「吃紅」索賄379萬元遭訴 名下7筆土地被扣押

    南投地檢署以貪污治罪條例之收受賄賂等罪名起訴集集鎮公所張姓技士，並扣押其名下7筆土地。（記者陳鳳麗攝）

    南投地檢署以貪污治罪條例之收受賄賂等罪名起訴集集鎮公所張姓技士，並扣押其名下7筆土地。（記者陳鳳麗攝）

    2021/03/24 12:33

    ［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣集集鎮公所張姓技士，從2018年11月到2020年10月，利用負責工程的職務，向李姓商索賄，張姓技士為免李姓包商受罰，曾在中集路工程未取3塊只取1塊高壓混凝土地磚檢驗抗壓強度，而他前後共向該包商收受379萬2000多元。南投檢方今天將他依貪污治罪條例的收受賄賂等罪起訴，為保全犯罪所得的追徵，也扣押張名下7筆土地。

    集集鎮公所工務課的張姓技士，在李姓包商以4500多萬元，標到「集集鎮八張街共同管溝暨無障礙路網建置與休憩廣場景觀綠美化計畫工程」後，向李姓包商表示「我會讓你順利領款，但你要讓我吃紅」，李某也知張姓技士要索賄。

    該工程先在前年8月匯入1424萬9021元給李姓公司，隔月下旬再匯第二期估驗款計2081萬5595元，李姓包商依約用總金額的9成再乘以5%方式計算，共157萬多元，請會計各提領54萬元、103萬5000元現金交付給張姓技士，後來李又拿裝有76萬元現金賄款的提袋交予張某。張某再化整為零，分別存到自己多個帳戶和妻子及女兒帳戶內。

    去年4月李姓商再收到第三期款698萬多元，再付張32萬餘元賄款，此外李也收到武昌宮改善工程尾款493萬餘元，他再算出23萬餘元，請員工拿現金給張姓技士，張再存入自工的帳戶內。張某共計向李姓包商收取賄款379萬餘元，在偵辦期間他有繳回30萬元。

    張姓技士被依收受賄賂罪嫌起訴，李姓包商也被以交付賄賂罪嫌起訴。

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