伸港鄉長涉貪判刑11年 曾煥彰：將上訴

彰化伸港鄉長曾煥彰（前）、鄉代會主席林其瑞（後），兩人都因納骨塔弊案一審被判刑，兩人都說將提出上訴。（資料照，記者劉曉欣攝）

2020-08-18 20:29:19

鄉代會主席林其瑞判9年 也要上訴

［記者劉曉欣／彰化報導］彰化縣伸港鄉政壇震撼！國民黨籍伸港鄉長曾煥彰因為興建納骨塔工程弊案，涉嫌貪污828萬元，一審被判刑11年，伸港鄉代會主席林其瑞一審被判刑9年；曾煥彰、林其瑞都雙雙表示將提出上訴！

曾煥彰今天接到記者電話表示，他尚未接到判決書，但將會提起上訴；林其瑞接到記者電話時指出，目前只是一審，他會上訴到底。

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曾煥彰經商起家再跨入政壇，曾讓3屆縣議員，再轉換跑道參選鄉長，2018年連任之途則是在同額競選下順利當選；而林其瑞2018年則是蟬聯鄉代會主席的寶座。

公所派與農會派都涉案 政治版圖將改變

地方人士表示，伸港鄉政壇主要分為公所派與農會派，曾煥彰屬於公所派，林其瑞為農會派，這次伸港鄉長、鄉代會主席都因為涉及納骨塔弊案，曾煥彰一審被判11年，褫奪公權7年；林其瑞一審被判7年，褫奪公權被判5年，這將讓伸港兩大派系出現變化，連帶政治版圖都將改變。

地方人士強調，伸港納骨塔弊案不只讓曾煥彰、林其瑞身陷官司當中，也讓兩人因此交惡，所以，當曾煥彰提出要發放鄉民振興禮金每人1000元時，林其瑞與多名鄉代表就認為鄉長「先斬後奏」，完全不尊重代表會，最後振興禮金提案也在臨時會遭到退回。

彰化伸港納骨塔弊案，讓鄉長、鄉代會主席都在一審當中被判刑。（記者劉曉欣攝）

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