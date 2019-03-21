為何等嘸現金？涉貪鄉長比主席多待一夜苦牢 伸港鄉親熱議

2019-03-21 23:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣伸港鄉長曾煥彰及鄉代會主席林其瑞涉及納骨堂工程採購與旅遊招標貪瀆弊案同遭聲押，昨晚彰化地院召開聲押庭，法官深夜11點裁定曾煥章120萬元交保、林其瑞80萬元交保，林其瑞的家人早已備妥保金返家，但曾煥彰家人卻遲遲籌不足保釋金，一直到今天上午銀行開門才得以交保出去，鄉長比主席多蹲一夜苦牢，今天地方引發熱議。

其實曾煥彰早就可以交保出去，但家人遲遲籌不到保釋金而「坐困苦牢」，反觀林其瑞的家屬在開庭前早已備妥大筆現金，法官做出裁定立即辦理交保出去，不用再吃一頓「看守所早餐」。

曾煥彰「等嘸現金」，一直到今天上午銀行開門才獲得家屬及友人的金援，步出看守所大門。堂堂一名鄉長120萬元拿不出來，比主席多蹲一整夜的苦牢，究竟是經濟有問題？還是「做做樣子」，在地方引發熱議。

檢方表示，由公所發包的納骨塔工程，廠商為使工程能順利得標及驗收，向鄉長曾煥彰以及鄉代會主席林其瑞等人行賄，而鄉公所舉辦的國外考察，曾煥彰也涉嫌向得標廠商收受回扣，罪證明確。2名廠商昨晚上先准押。

據了解，曾煥章矢口否認收受回扣，說詞避重就輕，全案仍有許多疑點待釐清，法官做成交保裁定，令檢方傻眼，承辦檢察官今下午收到裁定書後隨即向台中高分院提出抗告，最快22日就會再開庭。

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