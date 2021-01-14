國民黨花蓮縣議員陳英妹貪污判7年 檢方啟動防逃機制

國民黨籍現任縣議員陳英妹，因貪污罪判刑7年、褫奪公權5年，案經最高法院昨駁回上訴，全案定讞。（圖由花蓮縣議會提供）

2021/01/14 13:54

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮4連霸國民黨籍現任縣議員陳英妹，因貪污罪判刑7年、褫奪公權5年，案經最高法院昨駁回上訴，全案定讞。花蓮地檢署今指出，依法定程序已啟動防逃機制，至於發監執行日期，涉及隱私不便說明。

花蓮地檢署表示，收受囑託函文後會立刻分案辦理，並啟動相關執行機制以確保執行，經審酌案情將訂定到案執行日，傳票會合法送達，但確切日期，基於隱私因素暫時不便公開。

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今年已71歲的陳英妹，連任4屆花蓮縣議員，去年因病開刀後，仍持續深耕部落為民服務，今中午聽聞遭判7年，激動表示「可以向天發誓，我沒做！」議會同僚也抱屈，直說她「為人敦厚、謙和」，從政以來一路為農民發聲，爭取農路、建設部落等。

花蓮縣議會議事組表示，根據地方制度法第79條，縣市議員犯內亂、外患或貪污罪，經判刑確定者，將由內政部解除職務，議會待收到來文，並確定解除職務日期後，會立即辦理缺額遞補，缺額由落選人依得票數高低順序遞補辦理。

縣議會指出，陳英妹是花蓮縣第七選區（平原）議員，該選區目前當選人有2席，若陳英妹因案被判刑入獄解職，將由落選頭國民黨籍前議員陳建忠遞補。

花蓮縣議員陳英妹，被控於95年間出售議員補助款，由友人向廠商收下賄賂，一審花蓮地方法院認定陳英妹有2次不違背職務收受賄賂犯行，總計新台幣93萬元，判刑12年，褫奪公權5年；台灣高等法院花蓮分院更二審改判7年、褫奪公權5年，認定友人收取53萬元，違反貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪。案經最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

經盤點，花蓮縣議會第19屆共計33名議員，任期剛過半，除陳英妹涉貪遭判刑外，日前已有施金樹、許淑銀、蔡啟塔等共3人因貪污罪遭解職入獄；另外，花蓮南區5屆縣議員王燕美，則於去年11月罹癌病逝。

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