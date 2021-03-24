東埔警光山莊帳目不清 南投警「擦擦筆」A走200多萬貪污罪起訴

東埔警光山莊的管理員莊姓警員，9年多以擦擦筆或鉛筆來謄寫投宿相關金額，A走該部分款項100多萬元。（記者陳鳳麗攝）

2021/03/24 11:43

［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣前信義警分局東埔派出所莊姓警員，被停職前擔任東埔警光山莊管理員時，從2011年至2020年5月間，涉以「擦擦筆」或鉛筆塗改變造住宿房客資料和帳目，再以多報少，侵占山莊清潔維護費100萬餘元，並用曹姓友人當人頭詐領清潔工資63萬多元，再填報假的維修管線單據詐領臨時工薪資46萬多元，南投檢方今將莊某依獨犯貪污治罪條例的侵占公有財物罪等多條罪名起訴。

這起警察貪瀆案是在去年5月下旬由南投檢署展開偵辦，管理東埔警光山莊長達15年的東埔派出所莊姓警員，2011年至2020年5月間，要求替代役男用鉛筆或「擦擦筆」登訌在「住宿休息登記簿」，莊再以橡皮擦或「擦擦筆」所附專用橡皮擦，將原本登載在住宿休息登記簿的金額等資料擦去，重新以原子筆謄寫短報。

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起訴書指出，9年多時間裡不實申報未繳回警局的款項達186萬9300元，扣除用在雇工清潔環境等公用支出的金額86萬7650元，莊員侵占山莊房間清潔維護費100萬1650元。

莊姓警員後來又用曹姓友人當臨時工人頭，2016年6月30日起至2020年4月30日，由他代填領據、工作項目表、簽到表，詐領清潔工資63萬多元，錢匯入曹姓友人帳戶，曹某每月領1萬元給莊，其餘50萬餘元留在帳戶內。

莊員後來又偽造維修管線之私文書，製作 內容不實之「支出憑證粘存單」，詐領維修管線臨時工薪資46萬多元。

檢方指出，在偵辦期間莊員繳回部分犯罪所得30萬元，曹某也提領帳戶內剩下的50萬餘元的贓款繳回。

南投地檢署檢察官將已被停職的莊姓警員，以貪污治罪條例的侵占公有財物罪、利用職務上之機會詐取財物罪、行使登載不實公文罪、行使偽造私文書罪等罪嫌起訴。曹某則被以行使登載不實公文書罪嫌，提起訴。

據了解，南投檢方之所以能讓事實還原，是在偵辦該案時，將帳本放進冷凍庫「冰紙」還原，果然發現遭塗掉的數字及文字，比對筆跡與莊員一樣，才讓莊員認罪。

東埔警光山莊供現任或退休警察住宿，收費便宜，依房型收費，兩人、三人房每房800元，四人房1000元，六人通舖每間2000元。

東埔警光山莊供警察或眷屬住宿，爆出莊姓員警貪污案。（圖翻攝自東埔警光山莊網站）

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