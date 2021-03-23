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    男子收捕蟹籠遭路燈電死 維護承包商涉過失致死被起訴

    基隆地檢署近日偵結，認定徐男等相關人員涉犯過失致死罪，依法將5人起訴。（資料照）

    基隆地檢署近日偵結，認定徐男等相關人員涉犯過失致死罪，依法將5人起訴。（資料照）

    2021/03/23 13:49

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名簡姓男子6年前在瑞濱路附近一處溪流中，穿越欄杆撿拾捕蟹籠時，不慎觸碰到路燈的金屬固定架，慘遭電擊休克身亡。簡男家屬認為承包更換維護路燈廠商有疏失，憤而對徐男等人提告。基隆地檢署近日偵結，認定徐男等相關人員涉犯過失致死罪，依法將5人起訴。

    檢警調查，徐姓男子為某科技公司負責人兼專案經理2014年10月1日與新北市政府養工處簽立契約，負責新北市瑞芳、平溪、貢寮等15處節能LED路燈換裝等工作，並督導自開工日起6年內維護、管理，其中包含施工品質抽查、防止漏電等責任。

    而徐男的公司再與王、李姓等公司負責人簽定相關契約，由2人的公司負責維護等業務，李男再找來黃姓工地主任，將路燈換裝及維護工作交給蔡姓員工負責。

    檢察官認為，上述5人對於安裝的LED路燈有監督、維護責任，卻因操作疏失，導致簡姓男子觸電身亡，且經台灣電力公司實地檢測，該處確實有漏電情形。

    檢察官調查後，認定徐男等5人均涉犯過失致死罪，依法將徐姓負責人等5人起訴。

    另家屬也對區公所提告，要求國家賠償3百萬元，基隆地院一審時認為鐵欄杆是為保護民眾安全而設立，避免經過該路段的民眾失足跌落，簡男在深夜中冒大雨，不顧危險穿越鐵欄杆，最後觸電，應自負20%責任，而賠償金額為240萬元較為恰當，故判區公所須賠192萬元。

    區公所不服判決上訴，高等法院則認為，簡男不顧安全闖越鐵欄杆須自負一半責任，審酌簡男及其家屬關係等因素，將賠償金額減至30萬元，仍可上訴。

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