肥宅冒男模成功約炮女大生 性愛中嘴賤問這句話露餡判賠40萬

肥宅冒用男迷成功約炮，卻在性愛過程中問女大生：「你覺得我胖嗎？」才引發女大生偷看並揭穿。（示意圖）

2021/03/23 10:39

〔記者溫于德／台北報導〕一名肥宅在網路交友軟體「SKOUT」上，冒用某男模的帥氣照片約炮，成功讓女大生上鉤，肥宅又說自己有特殊性癖號，提議仿照「格雷的50道陰影」要求她矇眼進門，直到肥宅性愛中問了：「你覺得我胖嗎？」才引發女大生偷看並揭穿。肥宅今年初被依強制性交罪判刑3年2月，近日再遭判賠女大生40萬元；刑、民均可上訴。

判決提到，肥宅擔心體型外貌不佳，冒用男模照片在「SKOUT」上交友，2018年11月，肥宅成功約女大生到家中打炮，女大生也應要求戴眼罩作愛；性愛過程中，肥宅輕生詢問：「我是不是有點胖？」不料不問沒事，一問讓女大生覺得肥宅真的有點肉，因而掀開眼罩一角「偷瞄」，當下房間雖全暗，仍可看見肥宅臉型輪廓、身材真胖，並非男模，立刻尖叫：「不要，你不是那個人！」並用手推開肥宅，然而，肥宅仍硬上約10秒才因女大生極力反抗而停止。

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女大生事後傳訊給向3名友人訴苦：「我突然不知道跟誰說、我好害怕、差點被性侵」，並隨即驗傷、報案，同時在網路上找到被冒用的男模本人，傳訊提醒「你的照片在交友軟體上被盜用約炮」、「我答應邀約，對方卻是非常噁心的肥宅」。

雙方事後曾互傳簡訊談和解，女大生要求10萬，肥宅卻只願意出2.5萬元，還要求女大生向檢方改口是自願發生性關係；女大生不願輕饒肥宅，將證據都交給檢方，肥宅遭訴。一審台北地院刑事庭認定肥宅有罪，依強制性交罪判刑3年2月。

肥宅不服，提起上訴，二審高等法院刑事庭指出，女大生事發後出現情緒反應和急性壓力反應病徵，與案發情境相仿，可佐證指控為真，另肥宅雖辯稱有勃起障礙，但診斷證明卻是在事發後就診取得，故無法證明犯案時陽痿，加上肥宅所為導致女大生身心受創，又未取得和解、原諒，故駁回上訴，維持原判。

至於女大生另主張身體權、貞操權、健康權遭侵害，求償80萬元；肥宅又辯稱，女大生表示可以花3千至5千元性交，且女大生也說與他人相約性交的習慣，雙方才會約定到家裡面性交，只不過，當時他陽痿，也未將陰莖插入陰道，否認強制性交，只有口交，否認拒賠償責任。但一審台北地院民庭拒絕採信辯詞，判肥宅應賠償女大生40萬元。

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