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    不賣魟魚改當「小蜜蜂」 警策動窩裡反端掉整個販毒老巢

    販毒集團在網路販賣小惡魔毒咖啡包。（記者許國楨翻攝）

    販毒集團在網路販賣小惡魔毒咖啡包。（記者許國楨翻攝）

    2021/03/22 18:14

    〔記者許國楨／台中報導〕張姓男子原從事觀賞魚生意，因進太多高檔魟魚賣不出去賠錢，因缺錢孔急被販毒集團吸收，擔任俗稱「小蜜蜂」外送員，去年底被台中市刑大循線查獲，經成功策動他窩裡反，今年初再循線查獲王姓主嫌等4人，順利瓦解該販毒集團，總計查扣毒咖啡3500包，案經台中地檢署審理偵結，將王等5人依毒品罪起訴。

    台中市刑大偵七隊去年網路巡邏時，發現有人在通訊軟體群組公然張貼疑似販賣俗稱小惡魔毒咖啡包訊息，經深入追查並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，發現26歲張男原經濟狀況小康，但因近期間投資高檔魟魚買賣失利需錢孔急，透過交友軟體認識23歲王姓藥頭，得知只要幫忙外送毒品包裹即可獲利。

    張男於是抱著僥倖心理，以每包賺取100元利潤擔任俗稱「小蜜蜂」的毒品外送員，警方則是趁著張男交易時埋伏緝獲，卻發現王嫌仍繼續於網路社群張貼販毒訊息，經曉以大義順利成功策動張男窩裡反誘捕偵查，佯稱另有買家欲購毒，陸續再查獲3名小蜜蜂並逮捕王嫌，合計共逮捕5嫌，查扣毒咖啡3500包，成功瓦解這個販毒集團。

    經查王嫌有施用毒品惡習，因零買價格較高，便心生歹念，大量購買當起老闆，除自用外順便販賣牟利，招攬小蜜蜂，以每包100元分潤，同時專責廣告、招攬客人等，沒想到樹大招風，這次上門的竟然是警察，訊後全案依毒品罪嫌送辦，案經台中地檢署偵結起訴；另張男因積極配合誘捕上手，依規定建請院方減輕其刑。

    警方逮捕販集團成員。（記者許國楨翻攝）

    警方逮捕販集團成員。（記者許國楨翻攝）

    警方共查扣毒咖啡3500包。（記者許國楨翻攝）

    警方共查扣毒咖啡3500包。（記者許國楨翻攝）

    警方共查扣毒咖啡3500包。（記者許國楨翻攝）

    警方共查扣毒咖啡3500包。（記者許國楨翻攝）

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