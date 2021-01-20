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    孫道存涉侵占1億餘元判1年6月 近日發監執行

    太平洋電線電纜公司前董事長孫道存（中）。（資料照）

    太平洋電線電纜公司前董事長孫道存（中）。（資料照）

    2021/01/20 10:34

    〔記者楊國文／台北報導〕太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，掏空太電達200億元，被判刑入獄3年，去年元旦刑滿出獄，但他另案被控侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民（孫的父親）文教基金會」公益資金1.39億元，審理時，孫道存向合議庭哽咽認罪請求輕判，「給我改過自新的機會」，台北地院仍依公益侵占罪判孫1年6月徒刑，上訴高等法院審理後仍認罪，不過，孫日前無預警撤回上訴，全案定讞，孫將於近日內被發監執行。

    由於孫撤回上訴，據悉，高院考量發監順利起見，已通知檢方啟動防逃機制。

    台北地檢署起訴指出，現年71歲的孫道存因涉嫌掏空太電公司及逃漏稅遭刑事判刑及行政裁罰，遭投資人求償，以致欠缺資金，竟利用擔任太電副董事長、太平洋網球基金會及孫法民文教基金會董事長職位，自2012年6月至2018年間，以提領款項、出售基金會所持股票方式，挪用2基金會資金，用以償還他的私債、支付日常生活費用、財務周轉等私人用途。

    其中，挪用太網基金會共3779萬元，孫法民基金會2帳戶6841萬、3319萬多元，共1億160萬元，總計挪用1億3939萬餘元，孫為避免年度審查時被發現，採不定時回補款項以掩人耳目。

    北院審理期間，孫道存承認侵占，但金額沒那麼多，當初是因為財務壓力，才會動用基金會的錢，但侵占款項也已全數歸還，「我做了不好的示範」對不起我的父親，請求法官給我自新的機會」；律師希望法官考量孫道存年事已高、犯後態度良好，不會再犯，給予減刑。

    北檢檢察官論告時批孫道存把公益基金會當做自家小金庫，任意搬錢，使公益性質蕩然無存，且沒有減刑事由，請合議庭依法判決。台北地院曾諭知孫以３千萬元交保，並限制出境、出海，今年３月依公益侵占罪判孫1年6月徒刑，不得易科罰金。孫不服，上訴高等法院。

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