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    「博奕大亨」陳盈助住家傳遭搜索 胞弟嘉檢應訊

    檢調人員偵辦陳盈助所涉及案件，今天在嘉義市進行搜索行動。 （讀者提供）

    檢調人員偵辦陳盈助所涉及案件，今天在嘉義市進行搜索行動。 （讀者提供）

    2021/01/19 15:31

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕檢調執行1819打詐專案，今天傳出國內知名「博奕大亨」陳盈助嘉義市大雅路會館等處遭到搜索，至於陳盈助本人已被帶走偵訊，偵訊地點尚不得而知，檢調人員也傳喚或帶回涉案相關人員至嘉義地檢署偵訊，下午近3時許，陳盈助胞弟陳盈坤到嘉檢偵查庭報到，目前正在接受偵訊中。

    嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊說，今天執行的專案，是由嘉義地檢署與橋頭地檢署共同承辦，主要是執行警政署1819打詐專案，目前正在執行搜索中，狀況尚未明朗。

    檢調執行1819打詐專案，今天傳出國內知名「博奕大亨」陳盈助（右）嘉義市大雅路會館等處遭到搜索，至於陳盈助本人已被帶走偵訊。（資料照）

    檢調執行1819打詐專案，今天傳出國內知名「博奕大亨」陳盈助（右）嘉義市大雅路會館等處遭到搜索，至於陳盈助本人已被帶走偵訊。（資料照）

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