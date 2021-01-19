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    該不該移車？陷天人交戰 通緝男報錯生日被拆穿

    警方攔下陳男盤查。（記者許國楨翻攝）

    警方攔下陳男盤查。（記者許國楨翻攝）

    2021/01/19 08:56

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方上週五取締車輛併排交通違規時，一名為了不想被開單的大叔從屋內出來移車，看到警方卻又放棄移車轉身想離開時，因此舉詭異遭警方起疑盤查，大叔謊報他人身分又說不清生日遭警方識破，最後只得承認是涉及偽造文書案的通緝犯，當場被上銬逮捕。

    台中市第五分局北屯派出所警員陳佳瑋與田立宇，當天巡經國豐街與國豐街239巷口時，發現一輛自小客車併排違停上前製單告發時，一名男子突然從民宅跑出來並上車準備移車，但看到警方逐漸靠近，卻又改變主意下車轉頭離去。

    兩名員警見此情狀直覺有異立即上前盤查，請男子出示身分證明文件，但男子神情十分慌張表示忘記攜帶身分證，員警便請其報出身分證字號，男子表現看似十分配合，但經警方使用警用電腦查詢後，發現男子與所顯示的照片有差異，進一步向其確認出生年月日。

    但男子支吾其詞，一下稱是11月生，一下又改稱7月生，陳員查覺男子應是冒用他人身分，立即提高警覺並通報無線電請求支援，期間男子仍舊顧左右而言他，頻頻要求進入屋內拿東西，只是警方未能確認其真正身分未任其離去，並保持高度警戒注意四周動態。

    最後男子見支援警力抵達應脫不了身，才死心配合警方坦認自己姓陳，目前63歲，目前因偽造文書案遭通緝，才會在見到警方時心虛想轉身離去，未料仍逃不過警方鷹眼；警方訊後將陳男解送歸案。

    陳男謊報身分被警方拆穿。（記者許國楨翻攝）

    陳男謊報身分被警方拆穿。（記者許國楨翻攝）

    警方將陳男帶回偵辦。（記者許國楨翻攝）

    警方將陳男帶回偵辦。（記者許國楨翻攝）

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