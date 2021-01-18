與富商翁茂鍾不當往來7法官送彈劾 法官協會聲明：支持究責

富商翁茂鍾不當往來，司法院將移送7名違失重大的法官，法官協會聲明，支持追究違反法官倫理規範的行為，並完善究責機制。（翻攝自法官協會網站）

2021/01/18 12:53

〔記者張文川／台北報導〕司法院今公布20名法官與富商翁茂鍾不當往來的行政調查結果，將7名違失重大的法官移送監察院彈劾。對此，法官協會聲明表示「公正廉潔是司法審判的生命」，支持追究違反法官倫理規範的行為，並完善究責機制。

法官協會聲明，多位法官涉及收受餽贈及與特定人往來，未謹守分際，甚至未善盡與審判個案當事人利益迴避責任的行為，深感痛心與失望，協會除了支持後續採取明快的究責作為，也虛心接受外界因此案對於法官的批評指教。

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協會表示，至於多位涉及違反法官倫理規範的現職或退休法官，因已罹於懲戒時效，無法追究違失責任，協會也深感遺憾，期盼司法院審慎研議修訂法官法與子法，完善懲戒和人事處分制度，以加強對法官違反倫理規範的究責機制，法官協會將全力支持修法，並廣泛蒐集各審級法官意見，積極參與修法程序、表達建議。

法官協會強調，協會從成立以來，始終堅持法官依法獨立審判，不受來自外界的不當干涉，過去十餘年大力支持「法官法」立法，當外界干涉個案審判的行為，也都予以譴責，並表達法官受審判獨立保障的堅定主張。這些都是希望法官群體得在健全審判環境下，本於自治與自律的理念，謹慎忠勤、迅速、妥適進行審判，以做出公正的裁判。

然而，審判公正獨立者，不只有賴不受外部干涉的制度保障，最終仍得仰仗法官的自覺與自制。法官不應該因自身行為，讓外界對司法審判公正、中立的形象產生質疑，甚至造成特定人可能以不正當方法影響審判結果的情境。如果法官欠缺這樣的自制與自省，審判獨立將成空談。

法官協會仍堅信法官群體有自省與自制的能力，希望各界繼續支持絕大多數兢兢業業、默默堅守工作崗位的法官；所有法官們也都應該以這次事件為戒，用最高標準檢視自身行為，並本於維護法治、保障人權的初衷，超然獨立且公正勤勉執行審判職務，以實現平亭曲直而受人民信賴的司法，回應國民對司法審判的期待。

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