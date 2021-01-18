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    捲入「百官行述」名單 前花檢、現任北檢檢察長均喊冤

    台北地檢署檢察長周章欽（左）。（資料照）

    台北地檢署檢察長周章欽（左）。（資料照）

    2021/01/18 11:32

    〔記者錢利忠／台北報導〕法務部今早公布佳和實業董事長翁茂鍾不當宴請檢調人員的行政調查結果，檢調人員共20人捲入，其中曾任花蓮地檢署檢察長的高檢署檢察官黃和村、現任台北地檢署檢察長周章欽，以及前特偵組檢察官楊榮宗等人，均因曾收受翁茂鍾餽贈襯衫5次以上而被法務部公布身分；對此，黃和村今喊冤，強調感覺「很冤枉」。

    黃和村今表示，他還沒當檢察官以前，於1990年曾在吳姓大學同學的介紹下，與翁茂鍾碰過1次面，而且也是唯一1次，之後就再也沒有與翁茂鍾見面，翁茂鍾是從2007年的過年之前，開始以年節送禮之名寄送襯衫給他，他當時有詢問過翁茂鍾為何送他襯衫，翁茂鍾回說是外銷商品多做剩下的。

    黃和村表示，當時他收到翁茂鍾寄來的年節禮品襯衫之後，也有回贈包括麵線等來自於金門的名產作為回禮，但這些回禮，翁茂鍾卻沒有記載於其筆記本中，他從來都不知道翁茂鍾有涉及多起司法案件，而且跟翁茂鍾只見過1次面，那時他都還不是檢察官，對於捲入此次事件，感到很冤枉，如果因此要面臨處分，他也不知道該怎麼辦。

    周章欽今則回應表示，與翁茂鍾碰面的時間，是他在擔任法務部保護司副司長，以及法務部主任秘書任內，曾與翁茂鍾在司法保護公益活動中見過數面之外，私下從未相互聯絡及互動，至於翁茂鍾年節時寄送的襯衫，市售單價只有300多元，也是因翁茂鍾寄送而被動收到襯衫，他與翁茂鍾之間絕對沒有不當往來。

    曾任特偵組檢察官的律師楊榮宗今則表示，他十多年前曾與翁茂鍾見過1次面，也是唯一1次，當時他與同事聚餐時，翁茂鍾突然過來跟他打招呼，在此之前，他根本就不認識翁茂鍾，私下也沒什麼往來，印象中當時翁茂鍾具有榮譽觀護人的身份，所以他那時就不會有戒心，翁茂鍾之前曾在過年前，送襯衫當作年節禮品，不過送襯衫也不代表什麼。

    根據公務員廉政倫理規範第2條第3款規定，關於正常社交禮俗的標準，指一般人社交往來等禮品，市價不超過3000元。但同一年度來自同一來源的受贈財物，則以1萬元為限。（11:37更新）

    高檢署檢察官黃和村（左）。（資料照）

    高檢署檢察官黃和村（左）。（資料照）

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