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    紅衣女揹玩具長槍逛夜市引驚慌 遭警依社維法送辦

    民眾在網路社群po出紅衣女揹長槍逛夜市的照片（記者王俊忠取自網路社群）

    民眾在網路社群po出紅衣女揹長槍逛夜市的照片（記者王俊忠取自網路社群）

    2021/01/17 22:47

    〔記者王俊忠／台南報導〕17日晚間8點多，有民眾在台南市安平區的永華夜市發現1名穿紅色大外套的女子，身上揹著1把長槍在逛夜市，民眾驚疑之餘拍照、po上網路社群。轄區四分局警方獲報前往查訪，果然找到這名揹長槍的紅衣女，確認該長槍是買給孩子的玩具步槍，因尚未回家又怕失竊，就揹在身上逛夜市，沒想到引起驚慌。

    對於女子揹著長槍上街逛夜市，警方表示，《社維法》第65條規定，無正當理由、攜帶類似真槍的玩具槍，而有危害安全之虞者，可處3日以下拘留或1萬8千元以下台幣罰鍰。警方已通知該女到案訊問，依法移由台南地院裁處。

    警方說明，17日晚間近9點許，在台南市安平區永華夜市內發現1名陳姓女子（51歲）攜帶疑似玩具步槍，詢問陳女表示剛帶孩子去玩具店購買這把玩具步槍（經檢視該玩具槍是塑膠製，非氣體動力，填裝塑膠BB彈，初步判斷無殺傷力），在買完玩具槍後直接來逛夜市、尚未回家。

    陳女說，因為該玩具步槍價格昂貴怕遭竊，所以揹著玩具步槍逛夜市，不知道這樣做會造成民眾恐慌，她深感抱歉。經員警查看後將該玩具步槍歸還陳女並告誡須將玩具槍帶回家收好。但對於陳女帶著步槍物品上街，仍採取嚴格認定，依社維法規定送交法院裁定。警方同時籲請民眾勿有類似舉動，以免引起民眾恐慌、有違法之虞。

    警方到台南安平永華夜市找到揹長槍逛夜市的紅衣女查訪。（記者王俊忠翻攝）

    警方到台南安平永華夜市找到揹長槍逛夜市的紅衣女查訪。（記者王俊忠翻攝）

    警方到台南安平永華夜市找到揹長槍逛夜市的紅衣女查訪。（記者王俊忠翻攝）

    警方到台南安平永華夜市找到揹長槍逛夜市的紅衣女查訪。（記者王俊忠翻攝）

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