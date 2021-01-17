帳戶突然收到錢別開心 恐是手機個資外洩遭盜用

2021/01/17 15:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕小心手機門號莫名成為詐騙集團行騙工具！有民眾向警方報案，指稱家中長輩未曾購買網路遊戲點數，但詐騙集團竟盜用手機門號，向遊戲公司申請遊戲帳號，並讓詐騙來的遊戲點數儲值至帳號內，使得長輩門號莫名成為詐騙集團利用的人頭電話。

警方說，手機功能越來越強大，食衣住行育樂等活動皆可透過智慧型手機一手包辦，但其姓名、地址、電話、銀行帳號及消費習慣等重要資訊，也留存在各網站平台的資料庫中，於此同時，電腦駭客亦不斷地想方設法突破各大網站防護機制，竊取民眾個資，提供有心人用於詐騙或其他不法用途。

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刑事警察局提醒，民眾應謹慎保管「個人資料」，避免點擊不明連結、填寫（釣魚網站）登入頁面、網路問卷或自網頁下載安裝不明程式，隨時注意「手機資安」，慎選符合台灣資通產業標準協會（TAICS）所公布的「智慧型手機系統內建軟體資安標準」及「智慧型手機系統內建軟體資安測試規範」之手機，減少遭詐團利用的可能。

警方近來另查出，有民眾名下金融帳戶莫名收到網路拍賣平台1元匯款，經與拍賣網站客服人員聯絡才發現，個人資料及金融帳戶已遭不明人士冒用進行賣家註冊及匯款認證，才會收到此筆金額，所幸開戶人即時發現，趕緊聯繫客服停權該疑似詐騙賣家帳號，避免成為詐騙共犯。

警方提醒，為避免詐團盜用民眾金融帳戶收取認證匯款，請隨時確認自身帳戶是否收到不明款項，經確認遭冒名申辦者，應即向警察機關報案並向遭盜用之網路平台反映帳號停權。

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