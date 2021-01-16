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    康友董座黃文烈掏空7億爽躲星國 女兒過境台灣被逮

    康友董事長黃文烈遭檢方通緝到2057年。（資料照）

    康友董事長黃文烈遭檢方通緝到2057年。（資料照）

    2021/01/16 12:05

    〔記者吳政峰／台北報導〕股價曾衝到生技股王的康友-KY（6425）去年爆出掏空案，董事長黃文烈落跑國外，疑似潛逃至新加坡藏匿。檢調偵辦多時，去年發現關係人、黃文烈的女兒黃子庭過境台灣，立刻發動拘提，訊後諭知限制出境出海，全案朝違反證券交易法方向偵辦。

    康友-KY在2015年3月25日掛牌上市，到了2018年10月19日一度衝上538元，榮登生技股王，但市場發現黃文烈偷賣股，引發拋售效應，到了去年8月間，檢調懷疑黃文烈等人炒股與掏空公司，介入調查，發動搜索與拘提，才驚覺黃文烈早已落跑出境，疑似在新加坡落腳。

    檢調擴大查緝，發現康友在中國的孫公司「六安華源製藥有限公司」，2018年起出現營運困難，黃文烈把設備抵押給贛州銀行廈門分行，貸得7億元，卻未揭露在2019年第4季財務報告的財報中，財報不實，疑似坑殺股民，不僅多名公司高層多名離職，連2名會計師也被指控不實簽證。

    檢調還發現，國民黨立委吳怡玎的父親吳光訓，2018年9月1日至10月20日間，涉以女兒吳怡利、兒子吳郁展名義，大量購入以康友股票，疑跟炒手合作將康友股價從300多元炒至500多元，並大量買進賣出認購權證，影響該權證的成交價格，吳光訓訊後以300萬元交保。

    1.1萬名康友股民受害，股票恐淪壁紙，檢調分析黃文烈一家人的涉案情節，發現黃文烈的兒子黃子晏是康友董事，也是康友孫公司的董事，去年已和爸媽潛逃出境，疑似移民新加坡，而女兒黃子庭則是康友孫公司的董事，一家四口全部滯留海外未歸，把爛攤子留給台灣，全列被告。

    去年底，調查局掌握黃子庭的動向，查出她將於12月13日過境台灣，立刻報請北檢核發拘票，趁她轉機時在機場逮人。檢察官訊後未排除其犯罪嫌疑，但尚未查出重大涉案部分，先依違反證交法諭知限制出境出海，未要求交保。

    黃文烈部分，北檢去年多次拘提未果後，發布通緝，時效到2057年11月14日。

    外傳黃子庭是要去新加坡與黃文烈碰面，北檢表示，全案基於偵查不公開，目前無法說明案情。

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