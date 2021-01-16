「鹿死誰手」影片曝光 近年已有3頭野生水鹿慘遭撞死

彰化市東外環道昨天發生1頭水鹿慘遭車輛撞斃的「鹿殺」事故，造成1名機車騎士受傷。（記者湯世名翻攝）

2021/01/16 10:00

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市東外環道昨天發生1頭水鹿慘遭車輛撞斃的「鹿殺」事故，引起熱議，水鹿慘遭撞斃的影片也在今天曝光。事實上，去年3月國道3號龍井路段也曾發生水鹿闖入車道，慘遭車輛輾斃，2008年彰化市彰南路更發生全台首起汽車撞死水鹿意外，警方受理這起命案時也不可思議地說：「從警多年頭一回受理車撞鹿的事故」。地方則認為，八卦山麓可能已有繁殖甚多的野生水鹿棲息，山區應該豎立警告標示牌，呼籲車輛野鹿出沒小心慢行。

昨天下午東外環道往台中方向發生一起「死亡車禍」，只是死的是1頭突然從路邊竄出的水鹿，從影片中可見該頭水鹿從旁竄出，先穿越南下車道，卻在穿越北上車道時，慘遭2輛汽車與1輛機車連續撞上，水鹿當場死亡，1名機車騎士應聲倒地，全身多處挫傷，所幸無生命危險。

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事實上，這已不是第一起水鹿遭車輛撞斃意外，去年3月間國道3號龍井與沙鹿段，1隻水鹿突然從樹林邊坡護欄跳躍闖入車道，車輛呼嘯來去，最終水鹿遭2輛轎車先後撞上，當場慘死。

2008年彰化市1名李姓民眾在開車行經彰南路時，突然從路旁竄出1頭水鹿，李男閃避不及當場將水鹿撞死，轎車嚴重受損，花了他10多萬元整修車輛。

除了水鹿遭「鹿殺」，也有多起水鹿遭撞傷事故，前年5月同樣在東外環道，1輛轎車由彰化市往台中市方向行駛，路旁樹林突竄出1頭水鹿，車、鹿相撞，水鹿身體多處擦傷腳部骨折，倒在路旁動彈不得。

2個月後，1名登山客在八卦山田中森林步道與2頭水鹿「狹路相逢」，其中1頭水鹿發狂似地對登山客又踹又踢，造成其頭部外傷與肋骨斷2根；前年10月1名民眾騎機車行經彰化市139線時，突然從草叢蹦出一頭體型相當巨大的鹿，機車與鹿險些相撞，該頭鹿乍見車燈嚇得竄逃，最後衝入山區的草叢，這名車友也險些摔車，不敢相信竟然能夠在139線親眼看見這頭巨鹿，盛讚是「神獸降臨！」

彰化警分局五組組長楊士漢呼籲，這頭野生水鹿當場被撞死，近年來有報案車輛撞水鹿紀錄的有4件，民眾行車經過八卦山麓應放慢車速，避免野生動物受驚竄出造成危險。

彰化市東外環道昨天發生1頭水鹿慘遭車輛撞斃的「鹿殺」事故。（記者湯世名翻攝）

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