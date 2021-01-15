野鹿被3車撞死 命案現場PO網熱議：鹿死誰手？

彰化東外環花壇路段今天傍晚發生野鹿遭車子撞死，野鹿當場氣絕身亡，機車騎士摔車受傷受送醫治療。（警方提供）

2021/01/15 19:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣八卦山區已有野鹿棲息地，今天傍晚5點多，1隻野鹿從樹林竄出，想橫越彰化東外環道（台74甲線），卻接連遭3台車輛撞上，當場無呼吸心跳，2輛汽車和1台機車車體毀損，機車騎士更為了閃避野鹿摔車受傷，還好經送醫治療已無大礙。

鹿衝馬路 連3撞OCHA

彰化縣動物防疫所長董孟治指出，八卦山區野鹿很多是921大地震之後，從民間飼養農場偷跑到山區流竄，多年來經過自然繁殖，已在山區出現野鹿成群的棲息地，山區周邊道路，車子撞到野鹿的事件過去也發生過。

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有民眾把這起交通事故當成A1死亡車禍，但警方列為有人員受傷的A2事故，民眾更把野鹿陳屍馬路的照片PO上臉書平台，形容「中彰命案現場，撞到鹿」，網友熱議直言誇張，「鹿死誰手」，有網友疑惑，平地怎麼會有野鹿？還有網友問，「人還好嗎？」更有網友說，「這下難求償了、小鹿亂撞機車騎士好倒楣。」

也有網友說，八卦山寶山路曾發生學生開車不慎撞死穿山甲，警方備案調查。更有網友說，前年10月有英國進口轎車成苦主，在中彰山區被水鹿撞到，車損求償無門。

騎士閃鹿 摔車慘受傷

彰化警方初步調查，案發時，1隻體型龐大的野鹿突然從路邊竄出，44歲張男和40歲黃女駕駛轎車，陸續閃避不及撞到，22歲王姓機車騎士煞車不及也撞上野鹿，王男摔車全身多處擦挫傷，送醫治療。至於被撞死的野鹿，民眾先以貨車移置他處避免影響交通安全，後續交由清潔隊清運。

彰化市東外環花壇路段，發生野鹿被3車撞死的交通事故，引發網友熱議。（警方提供）（記者張聰秋攝）

野鹿橫越馬路被汽車撞飛到機車道，機車騎士來不及煞車摔車受傷倒地。（警方提供）

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