八卦山水鹿侵擾頻傳 民團建議設「生態保育園區」

2019-04-25 20:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣八卦山脈已成為水鹿的棲地，民眾遭受水鹿攻擊或農作物遭破壞時有所聞，「大田中水資源保育協會」建議政府開闢「水鹿生態保育園區」，不僅可以防止水鹿繼續繁殖蔓延同時又有環境教育的功能。

林務局官員今天應立委陳素月服務處邀請到「1704保安林地」勘查，主要目的是了解當地生態環境，查看可能的生態污染源，而當地剛好是「野生水鹿」的活動熱點。

出席的大田中水資源保育協會創會理事長陳泉旭說，當地昔日有一條「達德小溪」，因為有八卦山脈庇護，沒有人為開發，成為大田中地區的生態寶地，也因為如此，才成為水鹿最愛棲息的區域。

他說，據他們粗估，目前至少有近20頭水鹿於此棲息，但因為「不設防」，水鹿常跟人類打照面，曾有駕駛開車撞上水鹿，也發生水鹿攻擊人，又有水鹿侵入田園和民宅，日前又傳出民眾「痛毆」水鹿致死，還殺來吃。

陳泉旭說，諸多亂象，實在有必要做「水鹿生態保育園區」，若今天撒手不管這群野生水鹿，假以時間，族群數量爆增，屆時一定會出現更多人跟水鹿問題，不如趁現今水鹿數量少時未雨綢繆，以大型圍籬把八卦山脈所有的水鹿集聚於廣闊的林地園區，而這個園區也可作為水資源生態教育。

陳泉旭說，協會曾在這裡做生態調查，這些小野溪會因豪大雨沖刷而改道，但令人驚奇的是，溪面經一段時日後，總會再匯集台灣馬口魚、過山蟹、高山蝦虎、長臂蝦等等台灣原生種生物，數量之多令人咋舌。

縣府農業處說，這個方法雖立意良善，但可行性低，因為光是「抓水鹿」就是很大的問題，水鹿活動力強，就算中麻醉針也不易昏倒，林間奔跑，難以抓到。目前他們會加強人類跟水鹿和平共處，只要不去驚擾牠們，牠們就不會攻擊人類。

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