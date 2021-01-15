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    彰化濱海路傳出死亡車禍 機車老婦身亡

    大貨車與騎機車老婦在彰化工五路口發生碰撞。（記者劉曉欣翻攝）

    大貨車與騎機車老婦在彰化工五路口發生碰撞。（記者劉曉欣翻攝）

    2021/01/15 11:28

    ［記者劉曉欣／彰化報導］彰化縣濱海路拓寬開通1年多來，今天上午傳出首件死亡車禍，79歲老婦人騎機車與大貨車在路口發生碰撞，老婦頭部受傷，當場沒有呼吸心跳，送到彰濱秀傳醫院急救仍無法挽回一命，雙方酒測值為零。

    和美警分局表示，這起意外發生在今天上午將近7點左右，地點在濱海路與工五路口，當時李姓婦人（79歲）騎機車行經工五路準備在路口左轉進入濱海路時，與林姓男子（40歲）所駕駛大貨車發生碰撞，大貨車當時是由北往南方向行駛，造成大貨車車頭受損，婦人所騎的機車則是側車身受損。

    警方表示，工五路是單行道，只能從濱海路「進入」工五路，婦人卻是從工五路要「轉出」濱海路，有關車禍發生原因，仍待釐清。

    彰化縣濱海路在2019年底開通，當初是為了解決全興工業區嚴重塞車問題，花費1億多元拓寬闢建為雙向單線的10米大道，限速50公里，濱海路連接全興工業區的工一路與工五路則採取單向行駛，工一路、工五路採「一出」、「一進」的單向通車，但仍有機車騎士為求方便，冒險逆向行車，

    濱海路開通之初因為道路平坦，成為全興工業區通往台中港的便捷快道，一度成為超車大道，在警方祭出大執法與裝設測速照相後，才解決超車險象環生的情況。

    彰化濱海路今早傳出死亡車禍，騎機車老婦身亡。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化濱海路今早傳出死亡車禍，騎機車老婦身亡。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化濱海路今早傳出死亡車禍，騎機車老婦身亡。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化濱海路今早傳出死亡車禍，騎機車老婦身亡。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化濱海路今早傳出死亡車禍，騎機車老婦身亡。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化濱海路今早傳出死亡車禍，騎機車老婦身亡。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化濱海路與工五路口，今天上午發生死亡車禍。（取自彰化踢爆網）

    彰化濱海路與工五路口，今天上午發生死亡車禍。（取自彰化踢爆網）

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