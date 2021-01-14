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    花蓮2歲女童遭鄰居輾過命危送醫 爸爸怒吼：怎麼顧的？

    花蓮縣和平部落今下午傳出車禍，1名2歲林姓女童疑似在自家門口，遭親戚車輛輾過後，當場吐血命危送醫急救。 （民眾提供）

    花蓮縣和平部落今下午傳出車禍，1名2歲林姓女童疑似在自家門口，遭親戚車輛輾過後，當場吐血命危送醫急救。 （民眾提供）

    2021/01/14 18:14

    首次上稿 16:44
    更新時間 18:14

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣和平部落今天下午3點多發生死亡車禍，2歲林姓女童在自家門口，遭鄰居車輛輾過，當場吐血命危，到院前無呼吸心跳，送醫急救不治。父母趕到醫院時，媽媽胸口沾染鮮血大哭，爸爸則是失控怒吼：「到底怎麼顧的？」肇事責任歸屬尚待警方釐清。

    警方說，同村林姓女子今天下午駕駛自小客車載親戚返家，離開前疑似未注意女童在左前方，直接將她輾過，女童當場吐血，一旁還在停機車的阿嬤發現後大叫，媽媽也衝出家門查看，趕緊通報救護車將女童送醫，但女童到院前已無呼吸心跳，約下午4點半宣告不治。

    警方調查，年約2歲的林姓女童與23歲林姓肇事駕駛是同村鄰居，女童被撞前與阿嬤在家門口，肇事車主疑似視線差，車輛起步前未發現女童走到車子左前方，直接開車左切駛離，當場輾過女童；肇事林女酒測值零，訊後坦承沒看到人，直到感覺輪胎輾過異物感才驚覺大事不妙。

    女童送醫急救後，爸爸聞訊趕來醫院激動泣訴，「到底怎麼顧的？」一旁阿嬤及媽媽則是相當著急，媽媽胸口前的灰色毛衣，明顯染上女童鮮血呈現暗紅色。詳細肇事責任歸屬及女童父母是否涉及疏於兒少照顧，警方尚須調查釐清。

    花蓮和平遭親戚車輛輾過的女童，目前已被救護車送往慈濟醫院急救，爸爸聞訊趕來激動大罵「到底怎麼顧的？」一旁阿嬤及媽媽則是相當著急，媽媽胸口前的灰色毛衣，明顯染上女童鮮血呈現暗紅色。（民眾提供）

    花蓮和平遭親戚車輛輾過的女童，目前已被救護車送往慈濟醫院急救，爸爸聞訊趕來激動大罵「到底怎麼顧的？」一旁阿嬤及媽媽則是相當著急，媽媽胸口前的灰色毛衣，明顯染上女童鮮血呈現暗紅色。（民眾提供）

    輾斃女童的肇事自小客車。（記者王峻祺翻攝）

    輾斃女童的肇事自小客車。（記者王峻祺翻攝）

    花蓮縣和平部落今下午3點多發生死亡車禍，1名2歲林姓女童在自家門口，遭鄰居車輛輾過後，當場吐血命危，到院前無呼吸心跳，送醫急救不治。 （記者王峻祺翻攝）

    花蓮縣和平部落今下午3點多發生死亡車禍，1名2歲林姓女童在自家門口，遭鄰居車輛輾過後，當場吐血命危，到院前無呼吸心跳，送醫急救不治。 （記者王峻祺翻攝）

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