重機騎士與搶黃燈轎車碰撞身亡 家屬求償480萬被駁

大型重機騎士林姓男子在路口未依燈號左轉，與對向直行小客車碰撞，林男傷重身亡。（翻攝資料照）

2021/01/09 19:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕大型重機騎士林姓男子在路口未依燈號左轉，與對向直行小客車碰撞，林男傷重死亡；家屬認為小客車駕駛江姓女子搶黃燈，也有疏失，提民事告訴求償480多萬元。但法官審理，認為黃燈不代表車輛不能進入路口，且江女當時未有超速事證，加上公路機關車禍鑑定報告為江女措手不及、無肇責，駁回林男家屬的民事求償。

38歲的林男於2018年1月14日下午5點15分許，騎黃牌重機於台1線苗栗縣造橋鄉龍昇村路段北行，於苗8線路口未依照路口交通號誌左轉，與對向直行、21歲江女駕駛的小客車碰撞，林男傷重不治。

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根據路口監視器拍錄的車禍影像顯示，林男家屬認為江女搶黃燈，也有疏失，且林男上有雙親、下有2幼子須扶養，林妻也受喪夫之痛，扣除對方汽車強制險已理賠的200萬元，提民事告訴向江女求償480萬元的侵權行為損害賠償。

法官審理認為，依道路交通標誌標線號誌設置規則第206條，黃燈用以警告車輛駕駛人及行人，表示紅色燈號即將顯示，屆時將失去通行路權，但不代表黃燈時不得進入路口，反倒是未依交通號誌燈號左轉的林男，並無通行路權。

且法官依據中央警察大學對於該起車禍的鑑定調查，難認定江女於行經路口時有超速，另公路機關車鑑會鑑定結果，認「林男駕駛大型重型機車，行經號誌管制路口左轉彎，未依號誌指示行駛，為肇事原因。被告駕駛自用小客車，措手不及，無肇事因素」認為江女對於林男違反號誌左轉的突發狀況，既不具避免碰撞之可能性，非其所能注意防範，自難認江女有故意、過失或違反保護他人法律之情事，自不構成侵權行為。

因此，法官認為，林男家屬主張江女應負侵權行為損害賠償責任，於法無據，於以駁回。

直行小客車。（翻攝資料照）

車禍現場。（翻攝資料照）

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