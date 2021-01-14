留言恐嚇王婉諭「還有兩個可以砍拿去做燈籠」 男網友判刑2月

時代力量立委王婉諭。（資料照）

2021/01/14 18:02

〔記者張文川／台北報導〕去年1月11日總統及立委選舉開票之夜，時代力量提名的不分區立委王婉諭當選，王姓女韓粉不滿選舉結果，在臉書網友的貼文下方，以小燈泡事件做文章，貼文回應「沒關係！牠還有兩個（小孩）可以砍！」，凃姓男網友也用分身帳號在其下方留言「還有兩個可以砍，拿去做燈籠」附和呼應；王婉諭心生恐懼而報警，士林地檢署先後依恐嚇危害安全罪嫌起訴2人；士林地院去年9月已判王女3月徒刑，日前再將凃男判刑2月、緩刑3年、法治教育6場。可上訴。

判決指出，開票結果底定之後，某網友在臉書留言「小燈泡媽也上了，我去！」王女在下方留言「沒關係，牠還有2個可以砍！」凃男接著以「陳某某」的分身帳號貼文說「還有兩個可以砍，拿去做燈籠」。

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王婉諭提告，內湖警分局查出陳某某是以分身帳號發文，真實身分是家住屏東的凃男，傳喚他到案說明，凃男到案時辯稱他沒有恐嚇之意。

但檢察官認為，凃男明明知道王婉諭是小燈泡的母親，且還有其他子女，依一般社會通念，以加害他人子女做為要脅，已足以使人心生畏懼，依恐嚇危害安全罪起訴凃男。

士院審理期間，凃男改口認罪，並向法官表示希望可以向王婉諭道歉。法官認為，凃男留言足以使王婉諭產生子女可能遭受危害的不安全感受，認定凃男構成恐嚇罪，其留言極可能引起他人仿效，對社會秩序造成嚴重不良影響。

法官考量凃男認罪，王婉諭透過委任律師向法官表示，希望讓凃男知道其行為的違法性，請求法院依法量刑。因此判刑2月可易科罰金6萬元，緩刑3年，並接受6場法治教育。

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