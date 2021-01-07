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    少校拍桌嗆中校「沒被兇過」被控恐嚇 檢不起訴

    國軍李姓輔導長對長官拍桌嗆聲被告恐嚇，檢方調查認為沒有具體惡害通知，予不起訴處分。（記者余瑞仁攝）

    國軍李姓輔導長對長官拍桌嗆聲被告恐嚇，檢方調查認為沒有具體惡害通知，予不起訴處分。（記者余瑞仁攝）

    2021/01/07 16:28

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕陸軍通訊營李姓少校輔導長因對鍾姓直屬中校長官的領導統御方式有意見，去年1月間在桃園市營區開會時，公然在部屬前怒嗆：「沒被兇過？」甚至拍桌稱：「我是要退伍的人…最好不要弄到我！」鍾怒請憲兵隊調查並提告。桃園地檢署調查認為，李的言詞沒有實質對生命、身體惡害通知，應為情緒性發言，昨偵結將李以不起訴處分。

    桃園憲兵隊調查，去年1月3日下午1點多，鍾姓中校召集12名幹部下屬開會，30歲李姓少校輔導長疑因對鍾的領導統御方式有意見，公開在會議上對鍾嗆聲：「幹嘛不講話？沒被凶過？...我是要退伍的人，你還要繼續幹，最好不要弄到我！」等語。

    李後來又指稱鍾圖利廠商，甚至以「他X的」連續辱罵5至6次，還怒拍桌、朝鍾的方向丟擲筆記本，最後更越權解散會議，鍾氣得對李提告觸犯陸海空軍刑法對上官施以恐嚇、公然侮辱上官罪。

    桃園地檢署調查時，鍾事後對公然侮辱部分已撤告；而恐嚇部分，李偵訊稱只是會議中與鍾意見不同，不滿鍾的領導統御方式，才會有情緒性言詞，但也並非針對長官，拍桌是希望對方不要咄咄逼人。

    檢方認為，當時李因情緒氣憤摔筆記本，並沒有朝鍾的方向丟，且李的言詞並無實質威脅，而越權下令解散會議，但當場無人離開，足見只是情緒性宣洩，未造成脅迫，偵結將他以不起訴處分。

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