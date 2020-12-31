寄信恐嚇游錫堃 88歲老榮民一審判拘役40天

涉嫌寄信恐嚇立法院長游錫堃的88歲游姓老榮民（見圖）在家人陪同下出庭聽判，聽到有罪的結果，直說「我沒罪」，一定會上訴。（記者鄭淑婷攝）

2020/12/31 18:32

［記者鄭淑婷／桃園報導］立法院長游錫堃今年2月間2度遭到署名「游貴湘」之人恐嚇，信件內容提及「叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲劇」等，刑事局偵二大隊獲報後立即在桃園市找到涉案的88歲游姓老榮民，依恐嚇危安罪起訴，桃園地院今天一審判處他拘役40天、如易科罰金以每日1000元折算。

游翁在家人陪同下出庭聽判，聽到有罪的結果，游翁在庭上陳述「我沒罪」，一定會上訴；游翁說，為了這個案子他來開庭4次，每次都從家裡搭計程車出庭，要為自己辯白。

請繼續往下閱讀...

游翁因不滿游錫堃於今年2月12日與美國在台協會處長酈英傑會面時倡議台美建交，遂於今年2月17日將恐嚇信件附上受款人為游錫堃的2萬元郵政匯票，以正本寄送總統府委請蔡英文總統轉交，副本則寄到立法院給游錫堃，隔天又將信件及匯票內容拍照貼在個人臉書。

游翁偵訊時坦承因不滿游錫堃與酈英傑會面時倡議台美建交，才會寄送信件給游錫堃，但只是要提醒游錫堃趕快離開台灣，並沒有要恐嚇的意思；桃園地檢署檢察官認為信件內容已足以讓聽聞者感受到將來的惡害而心生畏懼，依恐嚇罪起訴游翁，另審酌他已年滿80歲，建請法官依法減輕其刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法