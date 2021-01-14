打基隆會長之名 天道盟太陽會大哥到處恐嚇被訴

天道盟太陽會大哥謝煌璿（中）被控恐嚇小弟，謝到案時否認犯行。（資料照）

2021/01/14 15:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕天道盟太陽會大哥謝煌璿不滿小弟搞丟2把改造槍，恐嚇小弟賠償40萬元，又指示小弟恫嚇親子遊藝場10萬元。基隆地檢署近日偵結，將謝與小弟等多人依恐嚇罪嫌起訴。

起訴書指出，55歲男子謝煌璿是天道盟太陽會基隆分會長，前年10月間將多支改造槍枝交給林姓小弟保管。

請繼續往下閱讀...

謝男去年2月間向林男索討其中2把改造槍枝時，林男竟稱轉交給他人，交不出來，把謝惹怒。

謝男因此要求歐女去至林位於基隆市暖暖區住處索槍，恰巧林男不在家，歐只好向應門的林母要了林的電話，回去交差。

謝男打電話恫嚇林，「你把槍搞丟，2支要賠40萬元，給你一個禮拜時間籌錢，否則要對你斷手斷腳！」

林（另案起訴）因此到處籌款，先後交給謝妻、歐女等人合計37萬元。

去年4月，謝獲知台北市某親子遊藝場與高姓男子有20萬元糾紛。

謝找來林姓男子佯稱與親子遊藝場有糾紛，去電遊藝場請蔡姓店長回電，蔡回電時，遭謝的覃姓小弟恫嚇「你們員工向我要錢這件事怎麼處理？」蔡因此心生畏懼，允諾交付10萬元給覃。

覃怕拿不到錢，由謝向當地角頭照會，報天道盟太陽會基隆派去的「借過一下」，若收錢遇到地方角頭阻撓，他會隨時派人過去，覃因此順利取得10萬元。

覃收到錢後，拿3萬元給謝，酬謝天道盟太陽會基隆分會會長謝煌璿，出面助他們順利恫嚇親子遊藝場。

基隆地檢署調查後認定，謝、林、覃及歐女等人依涉犯恐嚇罪嫌起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法