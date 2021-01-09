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    離譜！洩漏民眾個資給毒蟲 刑警害人無辜遭恐嚇

    懲戒法院判鄭員休職1年。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判鄭員休職1年。（記者吳政峰攝）

    2021/01/09 20:52

    〔記者吳政峰／台北報導〕台中市警局刑警大隊鄭姓偵查佐為了要蕭姓毒蟲償還120萬元債務，竟洩漏8名民眾個資，蕭男拿來恐嚇其中一名營造廠小開，嗆「不給錢就要找人去你家」。警方直到逮到蕭男吸毒，才意外查出自己人洩密。鄭員被依違反個資法等罪判刑1年6月，緩刑4年，移送懲戒法院時，他搬出血友病兒子求饒，合議庭認鄭員已和被害人和解，判休職1年。

    判決指出，鄭員與蕭男有債務糾紛，為了要蕭男償還2016-2018年間的欠款120萬元，2018年起，鄭員竟然依蕭指示，透過警用電腦查詢多位民眾的戶籍、戶役政照片、國民身分證影像照片、刑案資訊及車籍等資料，再LINE給蕭男找尋金錢來源，甚至連被害民眾的親戚個資也淪陷，多達8人。

    蕭男利用這些資料，找到一名營造廠小開，上門自稱自己是某建設公司老闆的兒子，要向他借錢，「不給錢就要找人去你家、你工廠」、「我認識一名警察跟很多機關」，藉此恐嚇取財。小開聽到蕭男竟然知道自己的住家地址及母親個資，當場受驚，但自認行得正，拒絕給錢。部分受害者亦遭蕭男恐嚇。

    直到蕭男2019年因為吸毒被逮，警方查扣其手機，赫見LINE裡面竟然有8名民眾的個資，且來源明顯是警政系統，才驚覺和蕭男互LINE的男子是警察，經過追查，確認其真實身分是鄭姓刑警，全案才爆發。

    鄭員辯稱蕭男是他的線人，雙方合作多時，傳個資是要請蕭男協助指認辦案，並非洩密。但台中地院認為，查案不需要連被害人的親戚個資都交付，且鄭員從頭到尾都沒立案，何來查案之實？再加上兩人有債務糾紛，種種證據都顯示他洩密，判刑5月。

    鄭員覺得判太重，提起上訴。台中高分院認為原審把8個犯行論一罪，屬於錯誤判決，撤銷改判成1年6月，考量他已賠償被害人，給予緩刑4年，全案確定。

    台中市政府把案子移送懲戒法院，鄭員承認犯錯，並搬出罹患血友病的兒子及高齡老父母，稱醫藥費龐大，希望能從輕處分。

    懲戒法院指出，鄭員身為警員，卻未能守法守分，做出損及政府信譽及侵犯人民資訊隱私權的逾矩行為，理當懲戒，惟考量他已以30萬元和營造業小開和解，獲得原諒，且終於承認犯行，評議後判休職1年，期滿可回任。可上訴。

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