波麗士大人路中央指揮交通 遭自小客超車撞飛受傷

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〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市左營交通分隊許姓警員，今天早上站在路中央指揮交通時，被企圖超車的自小客車撞飛數公尺、倒地受傷，送醫急救，所幸沒有生命危險。
警方指出，今天上午約8點45分，許姓警員在左營區大中路與博愛路口中央指揮交通，1輛自小客車跟在貨車後方，準備左轉博愛路。
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不料，自小客車駕駛企圖超車，往貨車右側行駛過程，未注意前方狀況，將許姓警員撞飛數公尺，趕緊送醫治療，初步了解主要是右腳踝疼痛，正在確認有無骨折。
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