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    逆轉！宜縣前議員賴良洲被判當選無效確定 更一審賄選判無罪

    高等法院更一審認定賴良洲罪證不足，今改判賴無罪，還可上訴。（資料照）

    高等法院更一審認定賴良洲罪證不足，今改判賴無罪，還可上訴。（資料照）

    2021/01/14 10:33

    〔記者楊國文／台北報導〕曾任國民黨宜蘭縣頭城鎮黨部主委的賴良洲，前年選上宜蘭縣議員，但遭指控贈送選民240元水果禮盒涉及賄選，競選對手林金龍對賴提起當選無效訴訟，一審判賴當選有效，但高等法院去年改判賴當選無效確定；不過，刑事賄選部份，賴一審被判3年徒刑、褫奪公權5年，二審判決無罪，經最高法院撤銷發回更審，高等法院更一審認定賴罪證不足，今逆轉改判賴無罪；還可上訴。

    賴良洲被控賄選、民事當選無效的刑事、民事結果判決不同調，相當罕見，對賴而言，可說是心情上大洗三溫暖。

    林金龍和檢方指控，賴良洲為競選宜蘭縣第19屆縣議員，選前的2018年9月11日上午分別到頭城鎮吳姓、張姓女子、陳姓男子住處，致贈市價約240元蘋果禮盒，請求他們投票支持，宜蘭縣警局接獲相關情資已查獲在案，賴明確涉及賄選行為，因此提起當選無效之訴，賴也被起訴賄選罪。

    賴良洲應訊否則，指稱他從2005年起經營禮儀社迄今，每年中秋、農曆新年均會送禮給親友、地方仕紳、曾服務的喪家及業者作為答謝，並爭取支持業務推廣，對吳女等人都是以此心態表達謝意，主觀上並無行賄之意。

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