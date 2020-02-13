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宜縣議員涉賄改判無罪 法官：中秋節就有送禮習慣

宜蘭縣議員賴良洲涉賄二審改判無罪。（記者林敬倫翻攝）

宜蘭縣議員賴良洲涉賄二審改判無罪。（記者林敬倫翻攝）

2020-02-13 14:44:49

〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭縣議員賴良洲前年參選議員期間，贈送選民、樁腳、廠商水果禮盒，被依違反選罷法起訴，一審宜蘭地院判刑3年、褫奪公權5年，二審高等法院13日改判無罪，理由是他中秋節就有送禮習慣，難認行賄。

合議庭指出，賴良洲2018年9月11日當日，前往多人住處致贈水果禮盒，證人指出，賴良洲從事殯葬業，有送禮習慣，所致贈禮盒的對象包括協助處理殯葬事宜的故友等人，當天是連續送禮行程，送禮對象非僅有選民。

而依扣案名冊顯示，接受餽贈的對象涵蓋地方人士、記者、漁會幹部、代表、里長、郵局、鐵路局不等人士，並包括「親戚」等人，上記載「106年中秋餅160盒×460」、「水果50盒」等字句，並無其他與投票行賄有關的特殊內容，亦無選務機關發出的正式資料內容，難以推認確有行賄，證明賴良洲辯稱中秋佳節有送禮習慣，並非無據。

證人則表示，賴良洲贈禮時未提到選舉，禮品也不會影響投票意願，合議庭因此認為，水果價格240元，衡酌現今經濟水準，是否已達對價關係而影響投票意願，令人存疑。

合議庭認為，賴良洲致贈240元水果禮盒，難認有行賄犯意且無足以動搖有投票權人意向的相當對價關係，評議後改判無罪，同案吳、張、陳姓被告亦獲無罪判決。可上訴。

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