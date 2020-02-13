宜蘭縣議員賴良洲涉賄選 二審改判無罪

宜蘭縣議員賴良洲選前送水果禮盒行賄，一審遭判3年徒刑，二審改判無罪。（記者林敬倫翻攝）

2020-02-13 12:23:14

〔記者吳政峰／台北報導〕國民黨宜蘭縣頭城鎮黨部主委賴良洲，前年以無黨籍身分參選議員期間，贈送選民240元的水果禮盒，涉及行賄，宜蘭地院依違反選罷法判刑3年、褫奪公權5年，高等法院認為罪證不足，13日改判無罪，可上訴。

賴良洲前年參選宜蘭縣議員，中秋節期間致贈樁腳及多名選民價值240元的蘋果及梨子水果禮盒，遭人檢舉賄選，宜蘭地檢署立案偵辦。

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賴良洲到案承認送禮，辯稱他從事殯葬業，中秋節及農曆新年期間均會致贈禮品給親友、仕紳、曾服務過的喪家及業者，以利工作，這是商場禮儀及朋友情誼，與選舉無關，並無行賄犯意。辯詞未獲採信，宜檢去年起訴。

宜院認定送禮與投票間具有對價關係，去年8月判賴良洲3年徒刑，雖然一審刑事判決有罪，同一選區候選人林金龍及宜檢隨即提出當選無效之訴，但宜院民事庭法官卻認為賄選證據不足，駁回其訴。

二審高院刑事庭審理後認為檢察官的證據尚無法達到有罪心證，13日改判無罪。

賴良洲為現任議員，一審有罪遭內政部發函停權，不得參與議會定期會或臨時會、審查預算、申請出席費及交通費、出國考察，但仍可以申請保險費、健保費及助理補助費，停權期間至判決確定為止。

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