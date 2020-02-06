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林騰煌涉買票逆轉判無罪 競選對手：太離譜了吧

國民黨縣議員林騰煌被控買票，地方法院判3年2個月徒刑，高院今逆轉改判無罪。（資料照）

國民黨縣議員林騰煌被控買票，地方法院判3年2個月徒刑，高院今逆轉改判無罪。（資料照）

2020-02-06 16:59:46

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣議員林騰煌被控以每票1000元代價向選民買票，宜蘭地方法院判他3年2月徒刑，褫奪公權3年，民事部分判決林騰煌當選無效。林騰煌上訴，高等法院今天逆轉改判無罪，消息傳出後，林騰煌競選對手、民進黨前縣議員邱嘉進質疑，判決刑度差異太大，已讓民眾對司法公信力存疑。

邱嘉進指出，林騰煌是這屆大選唯一被收押的候選人，檢警蒐證也非常積極，依法起訴，沒想到到了二審竟然整個逆轉，整個司法審理「太離譜了！」

邱嘉進說，二審法官無罪判決，形同打臉基層司法、檢調人員，若罪證明確還被判無罪，這樣以後誰敢查賄選？選風怎麼會端正？他對司法公信力已產生質疑，也凸顯司法改革推動必須加速進行。

宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗表示，林騰煌民事、刑事都判決有罪，代表基層警調蒐證相當齊全；因還未看到判決書，不清楚為何高院會逆轉改判無罪。

林騰煌受訪則說，他秉持從政初衷，存好心做好事，未來會繼續完成鄉親託付的事情。

70歲的林騰煌，在前年五合一大選前夕，涉嫌透過蘇姓女樁腳以每票1000元代價，向林姓選民買票，蘇女雖然否認幫林騰煌賄選，但選民指證歷歷，稱林騰煌在投票前到林姓鎮民住處，用5000元尋求林姓鎮民一家支持。

檢警獲報後，指揮警、調單位搜索林騰煌住家及競選總部，查扣選民名冊等證物，投票日前向法院聲押獲准，是全台第一位因買票被收押的候選人，不過林最後仍以5275票當選。

宜蘭地方法院一審認為林騰煌買票事證明確，判3年2個月徒刑、褫奪公權3年，民事的當選無效之訴也判林騰煌當選無效。

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