詐梗玩不爛銀行經理8個月阻23詐騙 彰化縣警局長登門道謝

彰化縣警局長許錫榮（左3）今天特地到銀行感謝蕭靖文經理（中著粉紅色制服）。（記者顏宏駿翻攝）

2021/01/13 17:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕詐騙集團的剋星！中國信託銀行員林分行經理蕭靖文號稱「雞婆經理」，她交代行員只要有可疑提款、匯款，一定要確認再三，8個月來與行員成功攔阻詐騙達23次，彰化縣警局長許錫榮今天特地到銀行感謝她，同時頒贈破案獎金給相關案件員警。

媒體記者好奇究竟是用什麼撇步阻止詐騙，蕭靖文低調不語，但警方說，詐騙集團使出的都是爛到掉渣的「詐騙梗」，但有人就是不信邪，這其中不外乎「我是檢察官」、「我是健保局，你的健保卡無效了」、「你兒子在我手上」、「我是網路網購公司，我們作業疏失，你要扣款了」...等，而去年12月蕭經理阻止愛情騙子詐財的案子最為經典，也讓彰化縣警局長許錫榮特地到銀行感謝蕭經理，並頒破案獎金給有功員警。

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該案發生於去年12月初，員林市一名50歲的林姓婦人，在網路交友陷入熱戀，還沒有見面，對方就是希望先匯款20萬元，測試誠意，婦人急忙到銀行匯款，行員發現有異，通報經理，蕭靖文親自到櫃檯跟林婦溝通，林婦還發脾氣大罵「經理妳會不會管太多」，後來悻悻然領了20萬元離開，但蕭經理從中發現許多漏洞，深怕婦人陷入詐騙集團設的局，急忙通知警方尋找婦人去向，最終阻止這場詐騙。

許錫榮今偕同分局長謝錫釗感謝銀行與蕭靖文的協助，並呼籲民眾，一定要牢記反詐騙三步驟，一聽、二掛、三查，避免自己的血汗錢白白被騙。

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