為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐梗玩不爛銀行經理8個月阻23詐騙 彰化縣警局長登門道謝

    彰化縣警局長許錫榮（左3）今天特地到銀行感謝蕭靖文經理（中著粉紅色制服）。（記者顏宏駿翻攝）

    彰化縣警局長許錫榮（左3）今天特地到銀行感謝蕭靖文經理（中著粉紅色制服）。（記者顏宏駿翻攝）

    2021/01/13 17:42

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕詐騙集團的剋星！中國信託銀行員林分行經理蕭靖文號稱「雞婆經理」，她交代行員只要有可疑提款、匯款，一定要確認再三，8個月來與行員成功攔阻詐騙達23次，彰化縣警局長許錫榮今天特地到銀行感謝她，同時頒贈破案獎金給相關案件員警。

    媒體記者好奇究竟是用什麼撇步阻止詐騙，蕭靖文低調不語，但警方說，詐騙集團使出的都是爛到掉渣的「詐騙梗」，但有人就是不信邪，這其中不外乎「我是檢察官」、「我是健保局，你的健保卡無效了」、「你兒子在我手上」、「我是網路網購公司，我們作業疏失，你要扣款了」...等，而去年12月蕭經理阻止愛情騙子詐財的案子最為經典，也讓彰化縣警局長許錫榮特地到銀行感謝蕭經理，並頒破案獎金給有功員警。

    該案發生於去年12月初，員林市一名50歲的林姓婦人，在網路交友陷入熱戀，還沒有見面，對方就是希望先匯款20萬元，測試誠意，婦人急忙到銀行匯款，行員發現有異，通報經理，蕭靖文親自到櫃檯跟林婦溝通，林婦還發脾氣大罵「經理妳會不會管太多」，後來悻悻然領了20萬元離開，但蕭經理從中發現許多漏洞，深怕婦人陷入詐騙集團設的局，急忙通知警方尋找婦人去向，最終阻止這場詐騙。

    許錫榮今偕同分局長謝錫釗感謝銀行與蕭靖文的協助，並呼籲民眾，一定要牢記反詐騙三步驟，一聽、二掛、三查，避免自己的血汗錢白白被騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    「船在人不在」永裕興18號被拖離暴風圈 謎團將真相大白
    2021/01/12 18:45

    「船在人不在」永裕興18號被拖離暴風圈 謎團將真相大白

    寒流今夜再發威 新北消防公車站宣導防一氧化碳中毒
    2021/01/12 19:18

    寒流今夜再發威 新北消防公車站宣導防一氧化碳中毒

    打造司法園區 彰化地檢署新辦公大樓動土
    2021/01/12 19:36

    打造司法園區 彰化地檢署新辦公大樓動土

    故障電梯突然暴衝 28歲維修員慘死
    2021/01/12 22:25

    故障電梯突然暴衝 28歲維修員慘死

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播