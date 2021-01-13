金絲貓狂野3P畫面曝光！台中夜店試營運超鹹溼

來自白俄羅斯與烏克蘭的兩名女舞者，穿緊身衣展示胴體，跨坐男舞者身上扭腰擺臀。（記者張瑞楨翻攝自黑色豪門企業）

2021/01/13 10:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區夜店「Super House Nightclub」，目前正在試營運，預計16日開幕，並邀擅長情歌的高爾宣登台，不料本月10日竟請來兩名外國女舞者，身穿緊身衣，乍看下宛如全裸，在男舞者身上廝磨，或跨坐男舞者上方扭臀擺腰，宛如上演3P性交「春宮秀」，惹惱台中市警局四分局，儘管業者宣稱，這只是「性感秀」，並沒有露三點，但警方認為，上述節目已涉嫌觸犯妨害風化罪，預計將負責人、管理人與女舞者移送法辦，並於前天擴大臨檢，但臨檢時並未查獲非法行徑。

上述影片被貼到黑色豪門企業的網站，畫面顯示，兩名身材姣好，分別是黑髮與白髮的女舞者，身穿緊身衣，露出窈窕身材，毫無保留的展現胴體，且緊身衣顏色與膚色相同，乍看之下宛如全裸，兩女在男舞者身上廝磨，或輪流跨坐男舞者上面，以「騎乘位」姿勢扭腰，狀似性交動作，隨著音樂爵士鼓聲與扭腰動作，眾人情緒被挑逗到最高點。

請繼續往下閱讀...

中市警局四分局立刻訪查店家，此店前身是「Show House」，女舞者來自烏克蘭、白俄羅斯，男舞者身分尚不明，業者辯稱，沒有露三點，並不違法，只是「性感秀」，但警方認為，依據大法官會議第407號解釋文，猥褻是指一切在客觀上，足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感，侵害道德感情。

四分局認為，以該夜店上述內容，女舞者雖未露三點，但跨坐於男子上方，連續進行磨蹭（騎乘位）動作，已經不是單純「性感秀」，而是已涉嫌觸犯妨害風化的公然猥褻罪嫌，將於調查後，依法移送業者、現場管理人與女舞者，並將建請檢察官向法院聲請從重量刑。

另外，四分局另於11日深夜對此夜店實施臨檢，該分局表示，此臨檢是「為頓挫業者僥倖心態所實施的高強度臨檢」，彰顯警方對違法者強力制裁的決心。

兩名女舞者跨坐男舞者身上扭腰擺臀，做出俗稱3P的性交動作。（記者張瑞楨翻攝自黑色豪門企業）

四分局於上演活春宮的翌日晚間，派遣警力臨檢。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法