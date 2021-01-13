為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    金絲貓狂野3P畫面曝光！台中夜店試營運超鹹溼

    來自白俄羅斯與烏克蘭的兩名女舞者，穿緊身衣展示胴體，跨坐男舞者身上扭腰擺臀。（記者張瑞楨翻攝自黑色豪門企業）

    來自白俄羅斯與烏克蘭的兩名女舞者，穿緊身衣展示胴體，跨坐男舞者身上扭腰擺臀。（記者張瑞楨翻攝自黑色豪門企業）

    2021/01/13 10:38

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區夜店「Super House Nightclub」，目前正在試營運，預計16日開幕，並邀擅長情歌的高爾宣登台，不料本月10日竟請來兩名外國女舞者，身穿緊身衣，乍看下宛如全裸，在男舞者身上廝磨，或跨坐男舞者上方扭臀擺腰，宛如上演3P性交「春宮秀」，惹惱台中市警局四分局，儘管業者宣稱，這只是「性感秀」，並沒有露三點，但警方認為，上述節目已涉嫌觸犯妨害風化罪，預計將負責人、管理人與女舞者移送法辦，並於前天擴大臨檢，但臨檢時並未查獲非法行徑。

    上述影片被貼到黑色豪門企業的網站，畫面顯示，兩名身材姣好，分別是黑髮與白髮的女舞者，身穿緊身衣，露出窈窕身材，毫無保留的展現胴體，且緊身衣顏色與膚色相同，乍看之下宛如全裸，兩女在男舞者身上廝磨，或輪流跨坐男舞者上面，以「騎乘位」姿勢扭腰，狀似性交動作，隨著音樂爵士鼓聲與扭腰動作，眾人情緒被挑逗到最高點。

    中市警局四分局立刻訪查店家，此店前身是「Show House」，女舞者來自烏克蘭、白俄羅斯，男舞者身分尚不明，業者辯稱，沒有露三點，並不違法，只是「性感秀」，但警方認為，依據大法官會議第407號解釋文，猥褻是指一切在客觀上，足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感，侵害道德感情。

    四分局認為，以該夜店上述內容，女舞者雖未露三點，但跨坐於男子上方，連續進行磨蹭（騎乘位）動作，已經不是單純「性感秀」，而是已涉嫌觸犯妨害風化的公然猥褻罪嫌，將於調查後，依法移送業者、現場管理人與女舞者，並將建請檢察官向法院聲請從重量刑。

    另外，四分局另於11日深夜對此夜店實施臨檢，該分局表示，此臨檢是「為頓挫業者僥倖心態所實施的高強度臨檢」，彰顯警方對違法者強力制裁的決心。

    兩名女舞者跨坐男舞者身上扭腰擺臀，做出俗稱3P的性交動作。（記者張瑞楨翻攝自黑色豪門企業）

    兩名女舞者跨坐男舞者身上扭腰擺臀，做出俗稱3P的性交動作。（記者張瑞楨翻攝自黑色豪門企業）

    四分局於上演活春宮的翌日晚間，派遣警力臨檢。（記者張瑞楨翻攝）

    四分局於上演活春宮的翌日晚間，派遣警力臨檢。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    探險廢棄眷村拍到活春宮爆紅 「阿鬧」4直播團隊全判刑
    2021/01/11 14:05

    探險廢棄眷村拍到活春宮爆紅 「阿鬧」4直播團隊全判刑
    青山宮遶境驚見飯店活春宮 警掌握散佈影片者將通知到案說明
    2020/12/09 14:20

    青山宮遶境驚見飯店活春宮 警掌握散佈影片者將通知到案說明

    Epson攜手佳能國際共同打造綠色校園
    武漢肺炎》重新開張？！ 瑞士夜店改裝成捐血中心
    2020/12/09 00:48

    武漢肺炎》重新開張？！ 瑞士夜店改裝成捐血中心
    青山王遶境驚見活春宮 法界：難認「故意」恐不構成公然猥褻
    2020/12/07 11:48

    青山王遶境驚見活春宮 法界：難認「故意」恐不構成公然猥褻
    抖你的手... 台中夜店大玩狂揉雙峰99下 他們GG！
    2019/01/28 07:00

    抖你的手... 台中夜店大玩狂揉雙峰99下 他們GG！
    社會今日熱門
    大法官明年可審「違憲判決」 許宗力：非冤案救援管道
    2021/01/12 11:56

    大法官明年可審「違憲判決」 許宗力：非冤案救援管道

    物品掛機車頻遭竊 雲林警籲：勿貪小便宜
    2021/01/12 11:45

    物品掛機車頻遭竊 雲林警籲：勿貪小便宜

    中國抽砂及運砂船6拍拍出 澎湖地檢署如釋重負
    2021/01/12 11:54

    中國抽砂及運砂船6拍拍出 澎湖地檢署如釋重負 影片

    偷拍女法官Line訊息 男法官認罪道歉
    2021/01/12 12:07

    偷拍女法官Line訊息 男法官認罪道歉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播