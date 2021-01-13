為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    車禍頻傳 彰化外送員宣誓慢慢騎「不想晚7天回家」

    彰化警分局今天邀集外送平台業者、外送員宣誓「遵守規則、安全第一」，慢慢騎、不搶快，其中1名女外送員更說：「我絕對不會騎快，因為不想晚7天回家」。 （記者湯世名攝）

    彰化警分局今天邀集外送平台業者、外送員宣誓「遵守規則、安全第一」，慢慢騎、不搶快，其中1名女外送員更說：「我絕對不會騎快，因為不想晚7天回家」。 （記者湯世名攝）

    2021/01/13 09:55

    〔記者湯世名／彰化報導〕外送員車禍事故頻傳，彰化縣統計去年全縣共發生356件外送員外送餐點途中的交通事故，日前更發生首起自撞電線桿死亡車禍，彰化警分局今天邀集20多名外送平台業者、外送員宣誓「遵守規則、安全第一」，慢慢騎、不搶快，其中1名女外送員更說：「我絕對不會騎快，因為不想晚7天回家」。

    彰化警分局今天邀集20多名外送平台業者、外送員齊聚分局大門，由第五組組長楊士漢宣導安全駕駛觀念。楊士漢說，外送員一定要配戴符合規定的安全帽、遵守交通號誌、拒當道路邊緣人，讓別人清楚行駛動向、遠離大型車不要黏踢踢、與前後行車保持安全行車距離、使用機車專用道不當霸路仔、酒後駕車零容忍，並宣導在幹支線交叉路口交會時主幹道先行、行駛於少線道車輛禮讓多線道車輛先行、轉彎車讓直行車先行、同為轉彎車或直行車時，左方車讓右方車先行、以騎士當事人的位置判斷，由當事人左方來的車為「左方車」，由當事人右方來的車為「右方車」。

    縣警局統計，彰化縣去年發生外送員交通事故案件共有356件，造成176人受傷；今年才剛開始，縣內就發生首件外送員死亡交通事故。分析去年外送員發生交通事故案件的肇事原因，以「支道（轉彎）車未停讓、未保持行車安全距離、不依號誌指示（含闖紅燈）」3項為最多，皆與趕單車速過快有關。

    這起死亡車禍發生在本月4日深夜11時許，32歲陳姓外送員騎機車行經花壇鄉花秀路時，疑因車速過快加上天色昏暗，該處又是一處彎道，整輛機車突然失控撞擊路旁電線桿，陳男當場噴飛到路旁草叢，傷重宣告不治。

    彰化警分局第五組組長楊士漢今天邀集外送平台業者、外送員宣誓「遵守規則、安全第一」，慢慢騎、不搶快。（記者湯世名攝）

    彰化警分局第五組組長楊士漢今天邀集外送平台業者、外送員宣誓「遵守規則、安全第一」，慢慢騎、不搶快。（記者湯世名攝）

    本月4日深夜1名外送員騎機車行經花壇鄉時，整輛機車突然失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到路旁草叢，傷重宣告不治。（資料照，記者湯世名翻攝）

    本月4日深夜1名外送員騎機車行經花壇鄉時，整輛機車突然失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到路旁草叢，傷重宣告不治。（資料照，記者湯世名翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    撞擊影片曝光！彰化熊貓外送員趕送餐 自撞電線桿死亡
    2021/01/07 10:09

    撞擊影片曝光！彰化熊貓外送員趕送餐 自撞電線桿死亡
    鹿港雨夜心超暖！外送員見車禍棄單守護倒地騎士 店家也立即給傘
    2020/12/24 17:39

    鹿港雨夜心超暖！外送員見車禍棄單守護倒地騎士 店家也立即給傘

    自住買房這樣挑 工法如實呈現最安心
    老翁騎機車與熊貓外送員碰撞陷昏迷 外送員四肢擦挫傷
    2020/12/08 15:28

    老翁騎機車與熊貓外送員碰撞陷昏迷 外送員四肢擦挫傷
    外送事故頻傳！台北市1年2107件 桃園今年以來297件
    2020/12/06 10:05

    外送事故頻傳！台北市1年2107件 桃園今年以來297件
    社會今日熱門
    小偷連續行竊連內衣褲都不放過 法院裁定羈押
    2021/01/12 10:29

    小偷連續行竊連內衣褲都不放過 法院裁定羈押 影片

    楊實秋兒潛入按摩工作室偷半瓶油 被控加重竊盜下午開庭
    2021/01/12 11:18

    楊實秋兒潛入按摩工作室偷半瓶油 被控加重竊盜下午開庭

    醉男女搭霸王車 強拉方向盤害撞車後逃逸 2人都吃官司
    2021/01/12 11:23

    醉男女搭霸王車 強拉方向盤害撞車後逃逸 2人都吃官司 影片

    吸金6.2億爽當貴婦 女直播主住豪宅開名車、擁百餘名牌包
    2021/01/12 11:34

    吸金6.2億爽當貴婦 女直播主住豪宅開名車、擁百餘名牌包

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播