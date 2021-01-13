車禍頻傳 彰化外送員宣誓慢慢騎「不想晚7天回家」

彰化警分局今天邀集外送平台業者、外送員宣誓「遵守規則、安全第一」，慢慢騎、不搶快，其中1名女外送員更說：「我絕對不會騎快，因為不想晚7天回家」。 （記者湯世名攝）

2021/01/13 09:55

〔記者湯世名／彰化報導〕外送員車禍事故頻傳，彰化縣統計去年全縣共發生356件外送員外送餐點途中的交通事故，日前更發生首起自撞電線桿死亡車禍，彰化警分局今天邀集20多名外送平台業者、外送員宣誓「遵守規則、安全第一」，慢慢騎、不搶快，其中1名女外送員更說：「我絕對不會騎快，因為不想晚7天回家」。

彰化警分局今天邀集20多名外送平台業者、外送員齊聚分局大門，由第五組組長楊士漢宣導安全駕駛觀念。楊士漢說，外送員一定要配戴符合規定的安全帽、遵守交通號誌、拒當道路邊緣人，讓別人清楚行駛動向、遠離大型車不要黏踢踢、與前後行車保持安全行車距離、使用機車專用道不當霸路仔、酒後駕車零容忍，並宣導在幹支線交叉路口交會時主幹道先行、行駛於少線道車輛禮讓多線道車輛先行、轉彎車讓直行車先行、同為轉彎車或直行車時，左方車讓右方車先行、以騎士當事人的位置判斷，由當事人左方來的車為「左方車」，由當事人右方來的車為「右方車」。

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縣警局統計，彰化縣去年發生外送員交通事故案件共有356件，造成176人受傷；今年才剛開始，縣內就發生首件外送員死亡交通事故。分析去年外送員發生交通事故案件的肇事原因，以「支道（轉彎）車未停讓、未保持行車安全距離、不依號誌指示（含闖紅燈）」3項為最多，皆與趕單車速過快有關。

這起死亡車禍發生在本月4日深夜11時許，32歲陳姓外送員騎機車行經花壇鄉花秀路時，疑因車速過快加上天色昏暗，該處又是一處彎道，整輛機車突然失控撞擊路旁電線桿，陳男當場噴飛到路旁草叢，傷重宣告不治。

彰化警分局第五組組長楊士漢今天邀集外送平台業者、外送員宣誓「遵守規則、安全第一」，慢慢騎、不搶快。（記者湯世名攝）

本月4日深夜1名外送員騎機車行經花壇鄉時，整輛機車突然失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到路旁草叢，傷重宣告不治。（資料照，記者湯世名翻攝）

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