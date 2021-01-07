撞擊影片曝光！彰化熊貓外送員趕送餐 自撞電線桿死亡

1名「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料行經花壇鄉時疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。 （警方提供）

2021/01/07 10:09

〔記者湯世名／彰化報導〕近來外送員趕送餐車禍頻傳，彰化縣1名陳姓「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料在行經花壇鄉花秀路時，疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，安全帽掉落，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。這也是彰化縣歷來首宗外送員車禍死亡案例，警方呼籲賺錢也要顧性命，安全賺錢平安回家才是王道。真正肇事原因仍待釐清。

彰化縣警局指出，這起死亡車禍發生在本月4日深夜11時許，陳姓外送員騎機車行經花壇鄉花秀路時，疑因車速過快加上天色昏暗，整輛機車突然失控撞擊路旁電線桿，機車撞得粉碎，陳男當場噴飛到路旁草叢，安全帽也掉落，載食物的盒子與食物都散落滿地，民眾經過發現立即報警，火速將陳男送醫急救，仍因傷重宣告不治。

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彰化縣警局指出，彰化縣去年發生外送員交通事故案件共有356件，造成176人受傷；今年才剛開始，縣內就發生首件外送員死亡交通事故。分析去年外送員發生交通事故案件的肇事原因，以「支道（轉彎）車未停讓、未保持行車安全距離、不依號誌指示（含闖紅燈）」3項為最多，皆與趕單車速過快有關。

縣警局長許錫榮呼籲「賺錢有數，性命要顧」，騎乘機車應切實繫妥安全帽，不趕單、不趕時、不趕速，嚴格遵守交通安全規則，以免發生憾事，安全賺錢回家才是王道。

1名「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料行經花壇鄉時疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。 （警方提供）

1名「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料行經花壇鄉時疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。 （警方提供）

1名「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料行經花壇鄉時疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。 （警方提供）

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