為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    撞擊影片曝光！彰化熊貓外送員趕送餐 自撞電線桿死亡

    1名「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料行經花壇鄉時疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。 （警方提供）

    1名「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料行經花壇鄉時疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。 （警方提供）

    2021/01/07 10:09

    〔記者湯世名／彰化報導〕近來外送員趕送餐車禍頻傳，彰化縣1名陳姓「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料在行經花壇鄉花秀路時，疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，安全帽掉落，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。這也是彰化縣歷來首宗外送員車禍死亡案例，警方呼籲賺錢也要顧性命，安全賺錢平安回家才是王道。真正肇事原因仍待釐清。

    彰化縣警局指出，這起死亡車禍發生在本月4日深夜11時許，陳姓外送員騎機車行經花壇鄉花秀路時，疑因車速過快加上天色昏暗，整輛機車突然失控撞擊路旁電線桿，機車撞得粉碎，陳男當場噴飛到路旁草叢，安全帽也掉落，載食物的盒子與食物都散落滿地，民眾經過發現立即報警，火速將陳男送醫急救，仍因傷重宣告不治。

    彰化縣警局指出，彰化縣去年發生外送員交通事故案件共有356件，造成176人受傷；今年才剛開始，縣內就發生首件外送員死亡交通事故。分析去年外送員發生交通事故案件的肇事原因，以「支道（轉彎）車未停讓、未保持行車安全距離、不依號誌指示（含闖紅燈）」3項為最多，皆與趕單車速過快有關。

    縣警局長許錫榮呼籲「賺錢有數，性命要顧」，騎乘機車應切實繫妥安全帽，不趕單、不趕時、不趕速，嚴格遵守交通安全規則，以免發生憾事，安全賺錢回家才是王道。

    1名「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料行經花壇鄉時疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。 （警方提供）

    1名「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料行經花壇鄉時疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。 （警方提供）

    1名「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料行經花壇鄉時疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。 （警方提供）

    1名「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料行經花壇鄉時疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。 （警方提供）

    1名「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料行經花壇鄉時疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。 （警方提供）

    1名「熊貓」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料行經花壇鄉時疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。 （警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外送員搶時效意外多 北市1年死傷高達927人
    2020/12/08 15:56

    外送員搶時效意外多 北市1年死傷高達927人
    老翁騎機車與熊貓外送員碰撞陷昏迷 外送員四肢擦挫傷
    2020/12/08 15:28

    老翁騎機車與熊貓外送員碰撞陷昏迷 外送員四肢擦挫傷

    鹿茸－守護全家人的健康就靠它
    監視器還原真相！外送員疑自摔亡 排除公車肇因
    2020/11/18 06:05

    監視器還原真相！外送員疑自摔亡 排除公車肇因
    foodpanda外送員送餐遇劫 車禍瞬間倒地送醫不治
    2020/11/17 23:59

    foodpanda外送員送餐遇劫 車禍瞬間倒地送醫不治
    社會今日熱門
    女童親子公園走失 員警「抱緊」處理助團圓
    2021/01/06 11:03

    女童親子公園走失 員警「抱緊」處理助團圓

    「麻花哥」控「杏仁哥」挺韓發大財 結果要關20天
    2021/01/06 11:19

    「麻花哥」控「杏仁哥」挺韓發大財 結果要關20天

    男子跳橋一瞬間！頭下腳上被警察抓住雙腳掛橋邊
    2021/01/06 11:32

    男子跳橋一瞬間！頭下腳上被警察抓住雙腳掛橋邊

    日月光駐廠保全員刺死女同事 判17年半定讞
    2021/01/06 11:33

    日月光駐廠保全員刺死女同事 判17年半定讞

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播