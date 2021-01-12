太冷？壓力大？彰化地檢署新大樓將動土 傳法警、書記官送醫

彰化地檢署新建大樓動土前夕，卻傳出有法警、書記官身體不適送醫。（記者陳冠備攝）

2021/01/12 20:11

［記者陳冠備／彰化報導］彰化地檢署今日迎喜事，舉辦新建大樓工程動土典禮，但卻傳出典禮前有書記官突感身體不適，發生抽搐，緊急送醫，另外昨晚也有法警在開庭時突然血壓飆高昏倒，還撞到桌子，嚇壞眾人，幸好兩人經送醫後均無大礙，不過兩人健康狀況也令人質疑是工作壓力太大或是寒流太冷肇禍？彰化地檢署表示，身體不適詳細原因仍待確認。

彰化地檢襄閱主任檢察官葉建成表示，今（12）日中午午休時間，廖姓書記官（49歲）突然感到不適，身體發生抽搐，一旁同仁見狀，趕緊通報119並協助送醫，經送往員基醫院急救後已清醒，並無大礙。

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葉建成說，事發時該同仁是在署內辦公室，並非在動土典禮現場，該同仁也無經手新大樓興建業務，並沒外傳是承辦壓力大，造成不適，不過目前該同仁仍住院觀察中，將再接受電腦斷層掃描檢查心肺功能，確認身體不適的原因。

另外在法庭昏倒的楊姓法警年約50多歲，昨日中午開庭在站庭執勤時突然後仰摔倒，當時法警收縮壓飆高到240mmHg，幸好即時送往員榮醫搶救後，血壓就恢復正常，並恢復意識，當日下午就已出院。

員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰說，楊姓患者到院時已恢復意識，不過當時收縮壓飆到240mmHg，舒張壓也有190mmHg，是相當危險的狀況，加上病患本身有高血壓，因天冷上午吃降血壓藥，未料血壓仍飆高，才會因頭暈送醫。

員林宏仁醫院副院長朱建統指出，近日寒流頻頻南下，民眾一定要注意保暖，尤其身體接觸到冷空氣後，血管會收縮，就會導致心臟血管的血流通不易，易導致心因性猝死可能，因此長者或三高患者盡量不要出門，若要外出，必須做好全身保暖，不要讓皮膚瞬間接觸冷空氣。

寒流急凍，彰化地檢署連續2天傳出有法警、書記官疑似身體不適寒冷送醫。（記者陳冠備攝）

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