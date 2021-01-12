打造司法園區 彰化地檢署新辦公大樓動土

新彰化地檢署成立後，將與對面的彰化地方法院相鄰，可望成為新一代司法園區。（記者陳冠備攝）

2021/01/12 19:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署與行政執行署彰化分署合署將合建新辦公大樓，總經費達18.14億元，是彰化近年公單位最大工程案，也因為「監工就是檢察官」，歷經5次招標才順利得標，今日終於舉行動土典禮，法務部長蔡清祥蒞臨，他表示，彰化是他檢察官起點，能見證歷史相當感動，也期許新彰化地檢署成立後，能與相鄰的新彰化地方法院成為新一代「司法園區」，成為彰化新地標。

1968年員林市公所無償出租中山路土地，興建彰化地檢署與彰化地方法院合辦廳舍，因建物逾50年面臨汰換，彰化地方法院於2016年遷離，地檢署也覓得新法院廳舍對面2.6公頃國有地準備興建，2017年6月行政院核定約15億元經費，但經過3年規劃，卻面臨原物料及人事成本增加，開標4次都流標，地檢署再向中央追加3.15億元預算，去年11月順利得標。

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新建彰化地檢署廳舍為地下2層地上8層，彰化執行分署為地下1層、地上4層的鋼筋混凝土構造物，總樓地板面積3萬9889平方公尺，總經費達18.14億元，是彰化近年公單位最大工程案，今日下午2點舉行動土儀式，法務部長蔡清祥、彰化縣長王惠美、最高檢署署檢察總長江惠民、臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗、彰化地檢署檢察長徐錫祥、彰化分署分署長謝道明等法務部官員，另外彰化4位立委黃秀芳、陳秀寳、陳素月、謝衣鳯也全員到齊。

蔡清祥表示，1983年初任檢察官就是來到彰化地檢署，當時只有8位檢察官，現在已將近百位，需要更寬敞的辦公環境，感謝彰化縣政府、內政部、國發會等單位全力支持，才能夠取得這塊土地興建，因此他特地趕來參加動土，希望見證歷史，而未來新彰化地檢署大樓與彰化地院為鄰，及執行署彰化分署相伴，期許這個園區將成為司法園區，成為彰化新地標。

王惠美說，今天是彰化司法界一個大喜的日子，原地檢署大樓落成至今使用已超過50年，期間還一度3個檢察官合用一個辦公室，辦公相當擁擠，因此她擔任立委期間，就推動彰化地檢署遷建計畫，很高興在她任內期間能見證計畫順利執行，

徐錫祥表示，新建彰化地檢署廳舍與彰化地院再度相鄰，將大大減低法、檢間往返公文與押解人犯的不便，而新建體採用大量綠建築設計，突破傳統印象中冷衙門之地，成為人性溫暖的洽公場域，工期預計5年完工。

彰化地檢署與行政執行署彰化分署合建新辦公大樓，今日舉行動土典禮，邀請舞獅祈福動土順利，開工平安。（記者陳冠備攝）

法務部長蔡清祥（前排中）、彰化縣長王惠美（前排右）等人主持動土典禮儀式。（記者陳冠備攝）

法務部長蔡清表示，彰化是他檢察官起點，能見證歷史相當感動。（記者陳冠備攝）

彰化地檢署與行政執行署彰化分署合建新辦公大樓舉行動土儀式，法務部長蔡清祥、彰化縣長王惠美、最高檢署署檢察總長江惠民、臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗、彰化地檢署檢察長徐錫祥、彰化分署分署長謝道明等法務部官員，及彰化4位立委黃秀芳、陳秀寳、陳素月、謝衣鳯也全到齊。（記者陳冠備攝）

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