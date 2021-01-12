為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    打造司法園區 彰化地檢署新辦公大樓動土

    新彰化地檢署成立後，將與對面的彰化地方法院相鄰，可望成為新一代司法園區。（記者陳冠備攝）

    新彰化地檢署成立後，將與對面的彰化地方法院相鄰，可望成為新一代司法園區。（記者陳冠備攝）

    2021/01/12 19:36

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署與行政執行署彰化分署合署將合建新辦公大樓，總經費達18.14億元，是彰化近年公單位最大工程案，也因為「監工就是檢察官」，歷經5次招標才順利得標，今日終於舉行動土典禮，法務部長蔡清祥蒞臨，他表示，彰化是他檢察官起點，能見證歷史相當感動，也期許新彰化地檢署成立後，能與相鄰的新彰化地方法院成為新一代「司法園區」，成為彰化新地標。

    1968年員林市公所無償出租中山路土地，興建彰化地檢署與彰化地方法院合辦廳舍，因建物逾50年面臨汰換，彰化地方法院於2016年遷離，地檢署也覓得新法院廳舍對面2.6公頃國有地準備興建，2017年6月行政院核定約15億元經費，但經過3年規劃，卻面臨原物料及人事成本增加，開標4次都流標，地檢署再向中央追加3.15億元預算，去年11月順利得標。

    新建彰化地檢署廳舍為地下2層地上8層，彰化執行分署為地下1層、地上4層的鋼筋混凝土構造物，總樓地板面積3萬9889平方公尺，總經費達18.14億元，是彰化近年公單位最大工程案，今日下午2點舉行動土儀式，法務部長蔡清祥、彰化縣長王惠美、最高檢署署檢察總長江惠民、臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗、彰化地檢署檢察長徐錫祥、彰化分署分署長謝道明等法務部官員，另外彰化4位立委黃秀芳、陳秀寳、陳素月、謝衣鳯也全員到齊。

    蔡清祥表示，1983年初任檢察官就是來到彰化地檢署，當時只有8位檢察官，現在已將近百位，需要更寬敞的辦公環境，感謝彰化縣政府、內政部、國發會等單位全力支持，才能夠取得這塊土地興建，因此他特地趕來參加動土，希望見證歷史，而未來新彰化地檢署大樓與彰化地院為鄰，及執行署彰化分署相伴，期許這個園區將成為司法園區，成為彰化新地標。

    王惠美說，今天是彰化司法界一個大喜的日子，原地檢署大樓落成至今使用已超過50年，期間還一度3個檢察官合用一個辦公室，辦公相當擁擠，因此她擔任立委期間，就推動彰化地檢署遷建計畫，很高興在她任內期間能見證計畫順利執行，

    徐錫祥表示，新建彰化地檢署廳舍與彰化地院再度相鄰，將大大減低法、檢間往返公文與押解人犯的不便，而新建體採用大量綠建築設計，突破傳統印象中冷衙門之地，成為人性溫暖的洽公場域，工期預計5年完工。

    彰化地檢署與行政執行署彰化分署合建新辦公大樓，今日舉行動土典禮，邀請舞獅祈福動土順利，開工平安。（記者陳冠備攝）

    彰化地檢署與行政執行署彰化分署合建新辦公大樓，今日舉行動土典禮，邀請舞獅祈福動土順利，開工平安。（記者陳冠備攝）

    法務部長蔡清祥（前排中）、彰化縣長王惠美（前排右）等人主持動土典禮儀式。（記者陳冠備攝）

    法務部長蔡清祥（前排中）、彰化縣長王惠美（前排右）等人主持動土典禮儀式。（記者陳冠備攝）

    法務部長蔡清表示，彰化是他檢察官起點，能見證歷史相當感動。（記者陳冠備攝）

    法務部長蔡清表示，彰化是他檢察官起點，能見證歷史相當感動。（記者陳冠備攝）

    彰化地檢署與行政執行署彰化分署合建新辦公大樓舉行動土儀式，法務部長蔡清祥、彰化縣長王惠美、最高檢署署檢察總長江惠民、臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗、彰化地檢署檢察長徐錫祥、彰化分署分署長謝道明等法務部官員，及彰化4位立委黃秀芳、陳秀寳、陳素月、謝衣鳯也全到齊。（記者陳冠備攝）

    彰化地檢署與行政執行署彰化分署合建新辦公大樓舉行動土儀式，法務部長蔡清祥、彰化縣長王惠美、最高檢署署檢察總長江惠民、臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗、彰化地檢署檢察長徐錫祥、彰化分署分署長謝道明等法務部官員，及彰化4位立委黃秀芳、陳秀寳、陳素月、謝衣鳯也全到齊。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不能偷工減料！彰化地檢署建新大樓 招標5次才標出
    2020/12/17 20:18

    不能偷工減料！彰化地檢署建新大樓 招標5次才標出
    檢座沒冷氣吹怨「褲濕了」加班 司法官開槓！
    2020/06/11 14:04

    檢座沒冷氣吹怨「褲濕了」加班 司法官開槓！

    自住買房這樣挑 工法如實呈現最安心
    彰化地檢署冷氣限時吹 檢察官怨「內褲濕了還要加班」
    2020/06/10 19:28

    彰化地檢署冷氣限時吹 檢察官怨「內褲濕了還要加班」
    彰檢大樓遷建案4度流標 擬再加2億工程費
    2020/06/03 20:36

    彰檢大樓遷建案4度流標 擬再加2億工程費
    法務部長蔡清祥：30元賄選標準僅供參考 有對價就查辦
    2019/11/19 17:37

    法務部長蔡清祥：30元賄選標準僅供參考 有對價就查辦
    社會今日熱門
    影片曝光！轎車停工地前遭挖土機硬推 網友：變速箱「咩噗」了
    2021/01/11 22:29

    影片曝光！轎車停工地前遭挖土機硬推 網友：變速箱「咩噗」了

    有多茫？男子酒後騎車 竟撞入喪家
    2021/01/11 23:51

    有多茫？男子酒後騎車 竟撞入喪家

    「找乾爹」宣導引議論 新北市消防局撤文：思考不周
    2021/01/11 21:12

    「找乾爹」宣導引議論 新北市消防局撤文：思考不周

    1/11 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/01/11 21:07

    1/11 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播