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    潛入老東家偷半瓶油被訴 楊實秋兒爆料：按摩工作室經營性交易

    楊實秋的兒子楊澤祖（右）與按摩工作室蕭姓前東家（左）開庭結束後，在法庭外仍爭執不休。（記者張文川攝）

    楊實秋的兒子楊澤祖（右）與按摩工作室蕭姓前東家（左）開庭結束後，在法庭外仍爭執不休。（記者張文川攝）

    2021/01/12 19:42

    〔記者張文川／台北報導〕前台北市議員楊實秋的21歲兒子楊澤祖去年至西門町一家按摩工作室工作，但與蕭姓老闆不歡而散，離職後被控夥同2名不明男子潛回工作室竊取1罐使用了一半的按摩油，台北地檢署日前依加重竊盜罪嫌起訴楊澤祖；台北地院今開庭，他辯稱，按摩油包含在3000元按摩學費內，他只是拿回自己的東西，還當庭爆料蕭姓老闆經營性交易，前陣子才被警方查辦妨害風化。

    北檢起訴指出，蕭男在台北市武昌街某大樓9樓開設按摩工作室，楊澤祖原本是其員工，後來雙方有嫌隙而鬧翻，蕭要求楊不要再來工作室，楊去年5月2日離職。蕭指控，5月26日晚間8點多，楊澤祖夥同2名不明男子，進入大樓找到蕭藏在樓梯間的備用鑰匙，侵入工作室行竊，將按摩油藏放在衣服內帶走。

    蕭男指控遭竊的財物，包括按摩器2個、結婚金戒指1只、現金3萬元、價值150元的半罐按摩油。

    但檢警循線破案後，楊澤祖只承認拿走按摩油，一概否認竊取其他財物，檢察官證為蕭男無法證明將其餘失竊財物放在工作室，且全店6、7名員工都知道藏鑰匙之處，未必是楊澤祖所拿，因此只針對監視器有拍到竊取按摩油部分，依結夥侵入建築物竊盜罪嫌，起訴楊澤祖，並持續追查共犯。

    台北地院今開庭，傳喚楊澤祖與被害人蕭男。楊不認罪，辯稱他有繳3000元按摩學費，去年2月19日先繳1500元，同月21日開始接客，每做一個客人扣500元以支付所剩的1500元，有LINE對話紀錄為證，那瓶按摩油本來就是屬於他的；楊還說，按摩油是用於「方便性行為」，還爆料指蕭男的按摩店有從事性交易，前一陣子才被警方查辦妨害風化。

    檢察官聲請傳喚蕭男作證，楊男則聲請傳喚店內另2名按摩師與客服人員，以證明按摩油的歸屬權，他還說能理解蕭的憤慨，但「誣告不能解決問題」，希望蕭接受測謊。

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